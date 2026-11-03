Uno que supo celebrar ante el Cacique en Chillán palpitó el duelo de este domingo junto a RedGol. Un triunfo albo provocaría vuelta olímpica en el sur.

Ñublense es el rival a vencer en Colo Colo para bajar una nueva estrella en el fútbol chileno. En Chillán quieren arruinarles la celebración al Cacique con miras a este domingo y bien lo sabe un goleador histórico del elenco rojo.

Se trata de Sebastián Varas, quien con sus 56 goles (existe debate sobre los tantos de Mario Lagos, otro icónico goleador) está en el top de los artilleros en en el club. Tatán hoy es gerente deportivo de Concón National, pero se puso en modo Ñublense junto a RedGol.

“Obviamente toca apoyar al club donde a uno le tienen mucho cariño. Como jugador te pasa siempre que nunca te gusta que te celebren en la cara, es como el orgullo, el ego del futbolista en realidad. Uno siempre va manejando esas emociones dentro de la cancha”, dice Tatán.

Ñublense también se juega ir de copas

Ñublense está a tres puntos de Palestino, el último equipo que agarra cupo a Copa Sudamericana. Por eso, Sebastián Varas avisa que ante el Cacique los Diablos Rojos deben salir a buscar los tres puntos.

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“Va esa mezcla de poder clasificar a una copa internacional. Son de esos partidos que cuando los jugai, no querís perder por nada, no querís que te celebren en la cara. Capaz que Colo Colo tenga la fiesta armada, pero Ñublense tiene que tratar de que no celebren”, avisó.

Por eso, para el ex artillero chillanejo la localía se debe hacer sentir este domingo, a las 15.00 horas en el Nelson Oyarzún. Varas avisa que “va a ser un partido super difícil”.

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“Ñublense lo va a jugar con todo. Aparte siempre hay una rivalidad con Colo Colo más allá de los clásicos, por ahí se genera harto ruido con Curicó, pero siempre como que Colo Colo era algo especial”, cerró.