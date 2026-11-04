Hinchas albos acudirán en masa a Chillán, en duelo donde el equipo depende de sí mismo para bajar una nueva estrella en el fútbol chileno.

Llegó el momento. Tras horas y días de espera por el retraso en el proceso, las entradas para el duelo en que Colo Colo puede ser campeón ya están a la venta. El Cacique visita a Ñublense este domingo, donde se espera una marea alba.

Las entradas fueron anunciadas para adquirirse en la ticketera Passline, donde en un inicio todo partía el lunes. Tras eso, la venta de boletos se aplazó hasta el martes 3 de noviembre a las 15.00 horas, aunque tampoco se terminó realizando en ese horario.

Finalmente ya están a la venta los tickets, donde el Nelson Oyarzún Arenas tiene un aforo aforo permitido de 7 mil 500 personas. Ahí, se espera que más de la mitad del público sean hinchas de Colo Colo.

La hinchada del cuadro albo será ubicada en el sector de Andes, es por ello que los abonados locales de dicho sector serán trasladados a Pacífico.

¿Dónde comprar las entradas para el Ñublense vs Colo Colo?

Para comprar tu entrada y ver el Ñublense vs Colo Colo debes ingresar en Passline.com. Ahí deberás esperar tu turno en caso que haya sobrecarga de usuarios comprando tickets, considerando la euforia por ver el encuentro en Chillán.

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En cuanto al partido del domingo 8 de noviembre, a las 15.00 horas en el Nelson Oyarzún de Chillán, Fernando Ortiz optó por la cautela. El DT albo puso paños fríos ante la opción de coronarse campeón de Liga de Primera ante los chillanejos.

“Hablar sobre lo que puede llegar a venir, no tengo la bola de cristal. Desde mi inicio como entrenador he trabajado siempre para poder lograr objetivos, no se me ha dado, no lo tengo asegurado. Lo que sí puedo garantizar es trabajo para poder lograr el objetivo”, dijo el DT.

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Para que el Cacique sea campeón en Chillán, debe ganarle a Ñublense. En caso que pierda, debe esperar que U de Chile y U Católica también tropiecen en sus partidos del día domingo.