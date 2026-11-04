Eduardo Gody se reunió con representantes de la Casa de Estudios para analizar el futuro del club.

Universidad de Chile pasa por uno de los momentos más complejos de su historia, por eso muchos han pensado en el regreso de Federico Valdés, presidente de uno de los mejores momentos de su historia. Suena lógico.

El Romántico Viajero todavía vive las secuelas del Caso Sartor, con Michael Clark privado de libertad mientras dura la investigación y con Eduardo Godoy, el liquidador de las acciones de Tactical Sports, preparando el camino para la venta de este paquete.

La figura de Federico Valdés

Universidad de Chile vive un presente muy delicado. De hecho, todavía está en peligro el que pueda perder el nombre y los símbolos, por lo que Eduardo Godoy sostuvo una reunión con representantes de la Casa de Estudios en esta jornada. Todo para informar y así mejorar la relación con el club.

El susto entre los hinchas llegó al nivel que deseen que Federico Valdés, presidente de Azul Azul entre 2007 y 2011, regrese a la sociedad anónima. Con el actual rector de la Universidad del Desarrollo, el Romántico Viajero ganó tres títulos nacionales y la Copa Sudamericana.

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El liquidador de Universidad de Chile está preparando la venta del 63% de las acciones de Tactical Sports y fue consultado sobre la opción de un regreso de Valdés al Bulla. Solo tuvo elogios para el ex mandamás de la concesionaria que administra al Chuncho, aunque desmintió el haberse contactado con él.

“Fue un gran presidente de Azul Azul. No lo conozco personalmente, nunca he hablado con él, pero tengo un gran concepto de él“, explicó Eduardo Godoy. Valdés está alejado del mundo del fútbol y más allá del sentir de los seguidores, es complejo que regrese.

Federico Valdés mira desde lejos a U. de Chile. Imagen: Archivo

Desde Rayando el CDA se contactaron con su entorno, quienes descartaron que Federico Valdés esté preparando su vuelta a Universidad de Chile. Hace algunos días, el ex presidente publicó una columna en El Mercurio sobre la actualidad azul, ya que sigue muy de cerca todo lo que sucede, aunque solo desde su posición actual de hincha.