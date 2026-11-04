Eduardo Godoy además se reunió con representantes de la Casa de Estudios para conversar del futuro del club.

Universidad de Chile vive momentos de definición a nivel institucional. Por esta razón, el liquidador Eduardo Godoy sostuvo una reunión con representantes de la Casa de Estudios.

El Romántico Viajero intenta adaptarse a las secuelas que ha dejado uno de los periodos más oscuros de su historia, con el Caso Sartor que tiene a su ex presidente, Michael Clark, privado de libertad mientras dura la investigación de todo esto.

La reunión con la Casa de Estudios

Eduardo Godoy es el liquidador que está a cargo de las acciones de Tactical Sports, las cuales saldrán a la venta. Ante la molestia de la Casa de Estudios de Universidad de Chile por el manoseo a su nombre y símbolos, es que el abogado se reunió con representantes de la institución académica.

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Andrés Jana, abogado de la Casa de Estudios, dio su impresión de la cita. “Intercambiamos información sobre la situación del club y sobre las condiciones de la Universidad de Chile para el uso de su nombre y el resguardo de sus valores y principios”, comenzó diciendo.

“Se trata de una reunión usual en procesos de esta naturaleza, que refleja el interés compartido por construir hacia el futuro una relación armoniosa entre la Universidad y Azul Azul. Coincidimos en la importancia de alcanzar un acuerdo que, considerando la relevancia del club, resguarde adecuadamente el carácter de la Universidad de Chile como institución fundamental de la República“, remarcó Jana.

U. de Chile vive un presente muy complejo. Imagen: Archivo

Eduardo Godoy, quien evitó referirse al contenido de la conversación, analizó un punto clave en Universidad de Chile: ¿Qué sucederá con Manuel Mayo? El actual gerente deportivo también es investigado por el Caso Sartor.

“La calidad de imputado significa que hay una investigación, todavía está en una fase inicial. Obviamente que se observa, pero no cambia mayormente lo que está realizando. ¿Su futuro en el club? Lo tendrá que ver el nuevo directorio que se elija el 16 de noviembre“, aclaró Godoy.