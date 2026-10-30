El periodista contó con detalles los encuentros que ha sostenido Eduardo Godoy con uno de los directores que más polémica genera por su presencia en la concesionaria: Cristián Aubert.

Universidad de Chile vive semanas decisivas fuera de la cancha con la trama del Caso Sartor que involucra a Azul Azul. Mientras el equipo intenta concentrarse en sus desafíos deportivos, en la concesionaria se prepara una profunda reestructuración dirigencial que tendrá su punto clave el próximo 13 de noviembre. Aquel día se realizará la Junta Extraordinaria de Accionistas que renovará el directorio.

En medio de ese escenario apareció un nuevo antecedente que vuelve a poner a Cristián Aubert en el centro de la discusión. Juan Cristóbal Guarello reveló en La Hora de King Kong que el actual dirigente de Azul Azul ha mantenido una serie de encuentros con Eduardo Godoy, liquidador de Sartor y figura clave en las decisiones que marcarán el futuro inmediato de la sociedad anónima.

Según detalló el periodista, no se trataría de una conversación aislada. “Eduardo Godoy se ha reunido cinco veces con Cristián Aubert”, aseguró Guarello, quien además entregó antecedentes sobre las personas que habrían participado en aquellas citas.

Cristián Aubert seguirá su función como director del área de marketing incluso si sale del directorio. (Javier Vergara/PHOTOSPORT).

El comunicador indicó que en estas reuniones también habrían estado Jaime de Larraechea, abogado del estudio Garrigues que participa como asesor legal en el proceso. Y Beatriz Morgan, administradora vinculada a la liquidación de Sartor. Los encuentros toman especial relevancia debido al proceso de reorganización que atraviesa Azul Azul y a la conformación de la próxima mesa directiva.

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Guarello da más detalles de encuentros de Aubert con liquidador de Azul Azul

Godoy adquirió un papel determinante en el futuro de Azul Azul después de solicitar la revocación del actual directorio que comanda al club de fútbol de la U de Chile. La medida desembocó en la convocatoria a la Junta de Accionistas, instancia en la que dejarán sus puestos varios integrantes de la mesa que actualmente encabeza Cecilia Pérez.

Cecilia Pérez y José Ramón Correa, dos de los 11 directores que por el momento tiene Azul Azul. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Uno de ellos será precisamente Aubert. Sin embargo, su salida del directorio no necesariamente significará su alejamiento de Universidad de Chile. En los últimos días se informó que el dirigente también mantiene funciones comerciales dentro de Azul Azul. Su continuidad en la estructura de la concesionaria dependerá de las decisiones que adopte la nueva administración.

En ese contexto, Guarello puso atención sobre las cinco reuniones que aseguró que sostuvieron Aubert y Godoy. “Recuerden que no sabemos quién va a quedar de presidente en Universidad de Chile. No vaya a aparecer Aubert en el directorio nombrado por el liquidador“, planteó el periodista. Aunque hasta ahora no existe confirmación de que el expresidente de Azul Azul vaya a integrar la nueva mesa.

Todo ocurre mientras Godoy también mantiene conversaciones institucionales con la propia Universidad de Chile por el futuro de la concesionaria. La casa de estudios ha sostenido reuniones formales con el liquidador para abordar el proceso concursal de Sartor, la situación del paquete accionario de Azul Azul y su eventual venta. Las próximas semanas serán determinantes para conocer quiénes tomarán el control dirigencial del club.

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