Universidad de Chile vive tensos momentos luego de que la Comisión para el Mercado Financiero presentó un grave castigo contra Michael Clark, con una millonaria multa, además que lo obliga a dejar la presidencia de Azul Azul.

Si bien desde el club avisan que todavía hay instancias de apelaciones que están abiertas, por lo que Clark no está obligado a dejar el sillón principal, se comienzan a rumorear los primeros movimientos.

Esto tiene que ver con quién tomará el control del equipo una vez que se obligue a Clark a dejar el puesto principal, teniendo como base que la CMF ya hizo público el castigo.

Fue el periodista Fernando Tapia quien puso un nombre sobre la mesa, que lo haría volver a ocupar la presidencia de Universidad de Chile, ahora en un caso de emergencia: Cristián Aubert.

La salida de Michael Clark puede abrir la puerta al retorno de otro presidente.

¿Cristián Aubert vuelve a la presidencia de la U?

Se vienen duros días en Universidad de Chile en el plano dirigencial, donde incluso está latente una salida de Michael Clark desde la presidencia de Azul Azul, lo que puede provocar movimientos hasta en lo deportivo.

“El hincha de la U va a tener que esperar primero para saber qué va a suceder con la situación institucional, con la directiva para proyectar lo deportivo, puede ser un golpe que se traduzca en la cancha”, explicó Fernando Tapia en el programa “Pauta de juego”.

En ese sentido, asegura que ahora calza el regreso de Cristián Aubert hace algunos meses al interior de la directiva de Azul Azul, donde está latente que pueda volver a ocupar el sillón principal.

“Ya se especula en estos minutos que por algo fue incorporado el señor Aubert, que ya fue presidente de Azul Azul. Todos me dicen, abogados, es que tiene que salir, no que vamos a ver. Clark tiene que cumplir”, detalló.

