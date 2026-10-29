Durante el programa "Con Camiseta en RedGol" se reveló que finalmente José Ramón Correa, segundo máximo accionista de la U, mantendrá al ex secretario de Estado en el directorio.

Vuelco de los acontecimientos. Durante esta jornada se dio a conocer el plan dentro de Azul Azul, la concesionaria que rige a Universidad de Chile, para que la actual presidenta Cecilia Pérez se mantenga en el directorio tras la Junta de Accionistas del 13 de noviembre.

Según la información que entregó el periodista Cristián Arcos en Radio ADN, la idea inicial era que la actual presidenta de la sociedad anónima ocupe el lugar que hoy posee José Miguel Insulza, perteneciente al bloque del abogado José Ramón Correa, segundo accionista mayoritario.

Pues bien, tal posibilidad comienza a perder fuerza. Es que durante el programa Con Camiseta de RedGol se dio a conocer que es falso que se produzca “la salida de Cecilia Pérez para que entre Cecilia Pérez” en Azul Azul, junto con aclarar lo que pasará en la mesa.

Fue el conductor del espacio, Alejandro Cortés, quien señaló que “me escribieron hace instantes y me confirman que no es así, que seguirá Insulza con José Ramón Correa en el directorio”. Habrá que esperar hasta la próxima reunión para conocer la realidad.

Los directivos que saldrán junto con Pérez de Azul Azul

La otrora secretaria de Estado forma parte de los siete representantes que tiene en la mesa el Bloque Sartor, tras la salida de Michael Clark de la institución en abril de este año. A ellos se suman dos representantes de “Romántico Viajero SPA”, de propiedad del abogado, y otro par de la casa de estudios.

Junto a Cecilia Pérez, los personeros que deberán salir definitivamente de la directiva de Azul Azul el próximo 13 de noviembre son los directores Cristián Aubert, Aldo Marín, Pablo Silva, Luis Miguel Berr, Roberto Nahum y Francisco Aylwin. Con excepción de quienes tienen contrato con la U.

Mientras que seguirán en sus respectivos cargos José Ramón Correa, José Miguel Insulza, más los que representan a la entidad universitaria como son Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

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En síntesis