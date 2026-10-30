“Si se caen…”: Eduardo Vargas se las canta clarito a Colo Colo en recta final de la Liga de Primera

“Turboman” recalcó que en la U todavía tienen esperanzas de concretar el remontazo.

Universidad de Chile se mentaliza en lo que será el clásico universitario. Pese al cambio de horario, en el Romántico Viajero llegan con la flechita para arriba al duelo ante la UC.

Es que en el mes de octubre solo han sabido de goleadas y quieren empezar noviembre con un nuevo triunfo ante su rival universitario en la Liga de Primera

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Así lo recalcó Eduardo Vargas que ha sido pieza fundamental en el ataque de los azules. “Turboman” hasta se anotó con un triplete ante Everton y quiere seguir con esa senda. Por lo mismo ya tiene todo acordado para liderar la celebración de los 100 años del club.

Pero mientras tanto, el foco sigue en la Liga de Primera y así lo confirmó el delantero que reconoció el gran momento que vive el plantel. “Veo muy tranquilo al equipo, con mucha confianza”, expresó el Bicampeón de América en la conferencia de capitanes.

Eduardo Vargas quiere seguir en racha en el clásico ante la UC

Aunque este encuentro en San Carlos tiene un doble atractivo ya que además de dejar a su rival fuera de la competencia por el Chile 2, les permitiría meterse de lleno en la lucha por el título.

Por lo que Vargas se las cantó clarito a Colo Colo en la recta final del campeonato y puntualizó que no sacarán el pie del acelerador en las últimas fechas.

“Como dijo Fernando, mientras tengamos posibilidades vamos a luchar cada partido. Después veremos si el rival se cae o no”, sentenció Vargas, dejando en claro que en la U corre por su carril sin importarle lo que hagan en Macul.

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¿A qué hora se juega el clásico entre UC y Universidad de Chile?

Según lo indicado por la Delegación Presidencial y Senapred, el clásico universitario se adelantó por el frente de mal tiempo que puede afectar a la capital del país.

Así las cosas el partido que estaba programado a las 17:30 horas, ahora pasó a las 12:30 horas del domingo 1 de noviembre en el Estadio Claro Arena. Lo que será transmitido por TNT Sports y HBO Max.