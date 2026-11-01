Acereros y papayeros no lograron romper la igualdad en el CAP y sumaron un punto que mantiene a ambos fuera los puestos de copas internacionales.

La acción de la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 sumó un capítulo que lamentablemente generó poco impacto en la tabla de posiciones. Y es que Huachipato y La Serena, dos clubes que luchan por meterse en copas internacionales, no lograron romper el empate a cero en el CAP.

Pese a que a ambos elencos tenían posibilidades concretas de meterse en esa zona con una victoria, su falta de poder de fuego les jugó una mala pasada en su afán de quedarse con la victoria.

El que con peor sabor de boca se quedó eso sí quedó fue Huachipato. El equipo de Jaime García jugó con uno más por casi todo el segundo tiempo tras la expulsión de Gonzalo Figueroa a los 48’, ventaja numérica que no pudo ser traspasada al marcador.

ver también Jaime García se ilusiona con nuevo objetivo con Huachipato: “Vamos a luchar como grupo”

Con esta igualdad los acereros se quedaron en el séptimo puesto con 36 puntos, mientras que los granates están décimos con 34 unidades. Cabe descartar que la zona de copas internacionales la cierra Limache con 37 puntos en el sexto lugar.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Huachipato

Los acereros regresarán a la acción por la fecha 27 de la Liga de Primera ante Unión La Calera el domingo 8 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

El próximo partido de Deportes La Serena

Por su parte los papayeros enfrentarán por la fecha jornada 27 a Palestino el sábado 7 de noviembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

ver también Fue figura en La Serena vs Concepción y se cree el cuento: “Soy muy inteligente en la posición que me toque”

En síntesis