Luto en el fútbol chileno: fallece un recordado e histórico campeón con Huachipato

El elenco acerero publicó un emotivo mensaje del adiós a uno que supo levantar la primera copa del equipo, en 1974.

Huachipato está de luto. Mientras el primer equipo lucha por copas internacionales en Liga de Primera, el club anunció el fallecimiento de un histórico campeón acerero: Hugo Rivero.

El central uruguayo murió a los 76 años en Montevideo y en Talcahuano es recordado por el primer título del equipo en el fútbol chileno. El elenco de la usina le dio un último adiós con emotiva publicación.

“Histórico jugador de nuestra institución e integrante del plantel que logró el título de campeón en 1974, dejando una huella imborrable en la historia acerera”, destacó el club a la hora de dar las condolencias a la familia de Rivero.

Huachipato y el primer título

Huachipato tiene tres estrellas en su historia como campeón chileno, siendo 1974 la primera de ellas. Ahí, Hugo Rivero fue pilar en la defensa acerera y se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de Talcahuano.

“Su nombre permanecerá por siempre ligado a una de las páginas más gloriosas de nuestro club y al orgullo de representar a Huachipato”, destacó el club, en relación al fallecido charrúa.

Rivero llegó a Chile la misma temporada en la que fue campeón. Tras eso, siguió defendiendo la camiseta acerera hasta 1982, donde su buen nivel lo hizo saltar al fútbol argentino.

En suelo trasandino defendió camisetas de clubes como San Lorenzo, Platense y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Finalmente retornó a Montevideo, donde se radicó hasta los 76 años, dejando una huella imborrable en el corazón de Huachipato.