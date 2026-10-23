En el ente rector del fútbol chileno cayó pésimo que los cruzados hayan ido hasta la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para suspender la reprogramación del partido ante Audax.

Universidad Católica se salió con la suya y le ganó un notable gallito a la ANFP. Y es que la reprogramación del partido del partido ante Audax Italiano quedó sin efecto luego que los cruzados fueran directamente ante la Delegación Presidencial para suspenderlo.

En un principio la idea del ente rector del fútbol chileno era que el duelo se jugará el próximo miércoles 28 de octubre en el Claro Arena. Sin embargo, en la UC no gustó esta fecha, ya que sería apenas unos días antes del clásico universitario ante la U.

Por lo mismo, se acogieron en el reglamento de la Ley N.º 19.327, donde se establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional. Y la Delegación Presidencial acogió este reclamo, dejando sin efecto lo fijado por la ANFP.

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La ANFP no se rinde y exige que Universidad Católica salga a jugar

De acuerdo a información entregada por el medio Punto Cruzado, en la ANFP siguen presionando para que el partido entre cruzados e itálicos se juegue ese día miércoles 28 de octubre. Es más, quieren que la pelota ruede incluso si es en otro estadio o a puertas cerradas.

La ANFP debe buscar una nueva fecha para el Universidad Católica vs Audax Italiano. | Foto: Photosport.

Este deseo choca con una postura bastante intransigente por parte de Universidad Católica. Desde Cruzados han dejado en claro que no están ni ahí con ceder su localía en el Claro Arena, jugar sin sus hinchas y para más remate ver acción días antes de enfrentar a la U.

Cabe recordar que en la precordillera siempre han querido jugar este compromiso ante Audax Italiano se juegue durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, justo para la fecha FIFA en que la Liga de Primera tendrá un nuevo receso.

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En síntesis