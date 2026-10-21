Desde la tienda cruzada buscan emular con el "Pitbull" lo que hicieron con Fernando Zuqui para extender el vínculo del bicampeón de América que sólo jugó 20 partidos este año.

Uno de los nombres importantes que termina su contrato con Universidad Católica cuando concluya la presente temporada es el del volante Gary Medel, que genera sensaciones dispares entre los hinchas, donde no son pocos los que piden su salida.

No es para menos. En lo que va de esta campaña, el Pitbull apenas disputó un total de 19 partidos con 1.103 minutos en la cancha entre todas las competencias, además de lidiar con una serie de lesiones musculares que lo tienen “en el dique seco”.

Pero a pesar de lo que piensan muchos fanáticos, la realidad es que Católica tiene en sus planes que Medel continúe en la institución, aunque con una particular condición que reveló la periodista Belén Hernández de la cadena ESPN.

“No sería extraño que le hagan un contrato por seis meses, es una opción entendiendo el presente futbolístico de Gary Medel”, indica la reportera quien apunta a que el club busca repetir lo que hizo en junio con el argentino Fernando Zuqui, quien extendió hasta diciembre de este año.

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La condición de Católica para renovarle a Gary Medel

De todas formas, la comunicadora agrega que esta condición impuesta por el club tendrá que ser evaluada tanto por ellos como por el representante del jugador, Fernando Felicevich. Aunque falta un aspecto clave para definir su continuidad.

Es que la permanencia de Medel en Católica para 2027 dependerá de quién sea el nuevo gerente deportivo de Cruzados, algo que recién se definirá tras la reunión de directorio que tendrá la concesionaria el lunes 26 de octubre en el Claro Arena.

La realidad es que a diferencia de otros valores como Arturo Vidal, Charles Aránguiz o Eduardo Vargas, el oriundo de Conchalí está en deuda con la institución que lo vio nacer, pues todavía no pudo conquistar títulos y su físico no le permite llegar al 100%.

𝐐𝐔𝐄 𝐍𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐄 𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 👊 Miércoles y la preparación de #LosCruzados continúa con miras al duelo del domingo 🆚 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐔𝐂 ⚪🔵 https://t.co/qgqS1Fu1lQ — Universidad Católica (@Cruzados) October 21, 2026

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 25 en Liga de Primera, Universidad Católica visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán de esta ciudad, el domingo 25 de octubre desde las 15:00 horas.

En síntesis