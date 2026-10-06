La Pulga jugará su último partido por Argentina, por lo que el mundo del fútbol se ha volcado a decirle adiós.

Lionel Messi ha marcado una era en el fútbol mundial. Ante su despedida en Argentina, nadie ha quedado ajeno a este suceso. Ni siquiera el gran Gary Medel.

Tras debutar en el 2005, ganar dos Copa América y la Copa del Mundo de Qatar 2022, Lio decidió anunciar su alejamiento de la Albiceleste luego de lo que fue la final de la última cita planetaria, donde cayeron en la final contra España de forma inapelable.

El adiós de Gary Medel

Gary Medel es uno que conoce bien a Lionel Messi. Con la camiseta de Chile le tocó enfrentarlo en varias ocasiones. En algunos ganó, en otros perdió, pero dejó imágenes realmente memorables para el fútbol sudamericano. Obviamente no quedó indiferente a este hecho.

“Hola Lío, ¿cómo estás? Te habla Gary Medel. Te mando un abrazo muy grande desde Chile y nada, felicitarte por tu hermosa carrera y desearte todo lo mejor en tu despedida con la selección“, indicó Medel en un video difundido por DSports.

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La primera vez que Medel se midió ante Messi, fue en 2008 cuando La Roja derrotó a Argentina por 1-0 de la mano de Marcelo Bielsa, en el Estadio Nacional de Ñuñoa. También lo venció por penales en las finales de la Copa América 2015 y 2016, y en 2019 ambos vieron la roja por un fuerte encontró en el torneo continental realizado en Brasil.

“Fue un privilegio haberte enfrentado a ti en muchas ocasiones y nada, te deseo todo el éxito junto a tu familia, un besito y disfruta mucho, que estés bien“, agregó el ex capitán de la selección chilena.

Medel le dio una recordada patada a Messi en la final de la Copa América 2015. Imagen: Photosport

Lionel Messi tendrá su última función con Argentina esta noche, cuando a las 20:00 horas enfrente a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Será la última función de uno de los mejores jugadores de la historia por su seleccionado.