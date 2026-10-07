El delantero abordó la dura final del Mundial 2026 perdida ante España y dejó en claro que nada raro pasó en la previa de ese compromiso.

Lionel Messi cerró su historia con la camiseta de la selección argentina. El delantero a sus 39 años disputó su último partido con los albicelestes, siendo titular y anotando un gol en el 3-0 sobre el exótico combinado de Benín.

Luego del compromiso el rosarino habló unos minutos ante un Monumental de Buenos Aires completamente lleno. Ahí, agradeció por el cariño de los hinchas y por todo estos años jugando para su país.

Además, habló sobre la final del Mundial 2026 que perdió ante España en Nueva York hace un par de meses, donde descartó de tajo cualquier teoría conspirativa. Y es que para Messi, llegaron a ese partido con lo justo tras un torneo muy desgastante.

ver también Argentina despide a Lionel Messi de su selección con música chilena

Lionel Messi descarta cosas raras de la final con España

El atacante del Inter Miami aseguró que “estuvimos muy cerquita. La realidad es que no pasó nada raro contra España como se dice. El partido contra Inglaterra fue un desgaste, llegamos con lo justo”.

“Para conseguir cosas importantes hay que formar grupos unidos. En los momentos duros es cuando se ven los grupos. Tuvimos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”, agregó.

En ese sentido, la Pulga recordó lo que fue su vuelta al país tras ganar el Mundial 2022: “El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó. Hasta el día de hoy veo videos y me emociona. Fue algo espectacular, así que muchísimas gracias”.

Lionel Messi descartó cosas raras de la final del Mundial 2026 ante España. | Foto: Getty Images.

“Hoy les digo adiós a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la selección, pero siempre voy a estar bancando a estos chicos y todos los que vengan. Siempre unidos. Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino. Gracias a todos ustedes. Los quiero”, concluyó.

De esta manera, Lionel Messi baja el telón de una historia notable vistiendo la camiseta de Argentina, en donde anotó 126 goles en 208 partidos y con la que ganó dos Copa América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

ver también “Fue un privilegio”: Gary Medel le dedica sentido mensaje de despedida a Lionel Messi

En síntesis