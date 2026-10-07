El ex capitán de la Roja quedó contento con la victoria frente a los mexicanos y destacó el nivel de Maximiliano Gutiérrez.

Por fin una victoria. La selección chilena dejó atrás los malos resultados y cerró de la mejor forma la gira por América del Norte, puesto que venció a México, en Los Ángeles, California.

El equipo que dirige de forma interina Nicolás Córdova ganó por un claro 2-0, gracias a los goles en el segundo tiempo de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

La victoria se enmarca justo después de una fuerte polémica, por la salida de la concentración de Marcelino Núñez tras problemas con el DT, lo que le da mayor realce al resultado obtenido en Estados Unidos.

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Iván Zamorano destaca el nivel de Maximiliano Gutiérrez en la Roja

El nuevo comentarista en los partidos de la Roja por Mega es Iván Zamorano, quien analizó el compromiso y destacó el rendimiento de Maximiliano Gutiérrez, y lo alzó como el mejor de la Selección.

“Creo que Chile partió jugando de una manera muy disciplinada. Implementó una posición tanto en ataque como en defensa que permitió ejercer una labor muy importante”, dijo en primera instancia el goleador caído del cielo.

Iván Zamorano aprobó el nivel de la Roja. Foto: Julio Diaz/Photosport

Luego, alabó al puntero de Dinamo Moscú: “se juntó muy bien con Tapia, hizo una pared notable para realizar este gol. Este chico, para mí, fue la figura del partido. Si hablamos de mantener una regularidad en el juego, creo que Maxi Gutiérrez fue el jugador del partido“.

“Este es el camino para recuperar la credibilidad, recuperar esa confianza en estos chicos de la selección chilena”, cerró Iván Zamorano.

En síntesis

Chile venció 2-0 a México en Los Ángeles con goles de Gutiérrez y Pizarro.

en Los Ángeles con goles de Gutiérrez y Pizarro. Iván Zamorano eligió a Maximiliano Gutiérrez como la figura del partido de Chile.

eligió a Maximiliano Gutiérrez como la figura del partido de Chile. Marcelino Núñez abandonó la concentración chilena antes del triunfo tras disputas con el DT.