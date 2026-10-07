En México destacaron la idea de Chile de atacar los espacios tras recuperar alto y quedaron encantados con la calidad de Darío Osorio.

La selección chilena derrotó a México 2-0 con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, lo que le da un bálsamo a la Roja que perdió anteriormente ante Canadá y Estados Unidos.

Además trajo recuerdos de lo sucedido hace 10 años, cuando en la Copa Centenario Chile venció 7-0 a a los norteamericanos dejando frases emblemáticas de los comentaristas aztecas.

“Esto no es la Copa de Oro”, “Layún habilitando a mi mamá” y “está bien y saben por qué está bien, porque México no reventó la pelota”, fueron las frase virales en ese momento.

Esta vez también regalaron buenos comentarios en la televisión mexicana, como fue el caso de Prime Video de Amazon que transmitió el amistoso disputado en Los Angeles.

Chile le ganó 2-0 a México

Las frases mexicanas tras los goles chilenos

Enrique Noriega fue el relator, mientas que Jaime Lozano el comentarista. Tras el 1-0 de Gutiérrez, aseguraron haber advertido que Chile tenía ese libreto en la master class de Nicolás Córdova.

“No se la aprendieron, lo hablamos en la masterclass, Chile es peligroso robando y atacando rápido, así complicó a Estados Unidos”, detallaron en un primer momento.

ver también “Contra la peor versión de Chile”: la prensa de México en llamas con la derrota en el amistoso

“Ellos buscan recuperar en bloque alto y atacar rápidamente, atacar los espacios, que es lo que nosotros no hemos hecho”, detallaron tras la apertura de la cuenta.

Luego en el 2-0 aplaudieron lo hecho por Darío Osorio. “Le va a pegar Osorio… busca a Pizarro, qué pelota, qué pelota, gol de Chile. Todo el gol es de Osorio, que amaga a patear al arco y eso relaja a la línea defensiva y encuentra solo a Pizarro que se mete hasta la cocina y define con la zurda”, señala el relator.

Después critican al defensor central mexicano, que se barre. “Me extraña porque Johan Vásquez es tiempista, cuando vas al suelo es para ganar”, aunque también destacan que “dijimos que Osorio es el jugador de mayor calidad y capacidad”.