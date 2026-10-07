La Roja se impuso con claridad ante el cuadro azteca, que está viviendo una nueva era con Rafael Márquez como entrenador.

La selección chilena venía de mal en peor y la gira norteamericana estaba siendo un verdadero lastre, con líos en el camarín, sumadas a las derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

La cara del equipo nacional mejoró en su tercer partido de la fecha FIFA, puesto que sumó una inesperada victoria por 2-0 ante México, gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

El entrenador de la Roja, Nicolás Córdova, modificó el esquema y jugó con cinco defensores, dos volantes y tres delanteros, lo que sorprendió a los aztecas en Los Ángeles.

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Goleador de México exculpa a Rafael Márquez de la derrota ante Chile

La selección mexicana vive un proceso de renovación tras la salida del experimentado entrenador Javier Aguirre y la llegada de Rafael Márquez, quien no ha podido ganar en sus primeros partidos al mando del Tri.

Bajo la titula del ex defensor de FC Barcelona el conjunto azteca empató con Perú y Colombia, además, cayó contra Estados Unidos y Chile, lo que genera dudas en la siempre apasionada afición de México.

Uno de los pocos jugadores que dio la cara tras la derrota ante la Roja fue el delantero Germán Berterame, quien exculpó a Márquez de la falta de triunfos.

Rafa Márquez recibe críticas en México. (Photo by Harry How/Getty Images)

“Obviamente no son los resultados que queríamos tener, pero es un proceso, seguimos trabajando en lo que va a pedir el cuerpo técnico. Ahora queda destacar en los clubes, para que cuando volvamos dar lo mejor y seguir trabajando”, dijo el argentino nacionalizado mexicano.

“Yo creo que es poco tiempo de trabajo el que tenemos cuando venimos para acá. El cuerpo técnico siempre trata de que durante los entrenamientos que tenemos podamos mostrar las herramientas que tenemos. En la cancha puede salir o no”, agregó el goleador de Inter Miami.

México vive su propia crisis y la selección chilena ayudó a que las críticas contra el Tri crecieran.