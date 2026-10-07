La derrota ante la Roja pegó duro en los medios locales, quienes apuntaron con todo el proceso de Rafa Márquez sin triunfos en cuatro duelos.

La victoria de la selección chilena por un marcador de 2-0 ante la selección de México hizo explotar a los hinchas y la prensa de ese país, que no les gustó para nada cómo les picó el ají.

El apuntado fue el técnico Rafa Márquez, quien en el inicio del nuevo proceso tuvo cuatro amistosos en la fecha FIFA, con dos empates y dos derrotas, lo que de inmediato marcó los titulares.

“Rafa Márquez cerró su serie de cuatro partidos perdiendo 2-0 contra una de las peores versiones de la selección de Chile en Los Ángeles” comentó con todo Medio Tiempo.

La Roja superó a un desconocido México. (Photo by Harry How/Getty Images)

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La derrota de México salpicó a la prensa deportiva de ese país, que toma como un fracaso el inicio del nuevo proceso de su selección, además que dramatiza el último golpe de la selección chilena.

“El Chile post-Vidal-Alexis triunfó en la tierra que conquistaron otros mexicanos hará tiempo”, detalla AS México, donde apuntan, además, que “Rafa Márquez sigue sin aparecer”.

Por otro lado, Récord también apunta a la paupérrima seguidilla de partidos de México en la fecha FIFA: “Chile exhibe a México y cierra una Fecha FIFA para el olvido“.

El diario marca también le puso amargura a la michelada, con un mensaje a futuro para el cuadro local: “Rafa Márquez cierra su estreno de pesadilla como DT rumbo a Nations League”.