Los hinchas se agarraron a combos en el amistoso en Los Ángeles, en una rivalidad que crece, aunque de la peor forma.

La selección chilena se impuso por un marcador de 2-0 ante la selección de México, en el último amistoso de la triple fecha FIFA en la gira por Norteamérica con Nicolás Córdova.

Pero mientras los jugadores celebraban la única victoria, luego de perder ante Canadá y Estados Unidos, los hinchas de la Roja se vestían de boxeadores en las tribunas del estadio en Los Ángeles.

Esto, porque un video puco captar la brutal pelea entre nacionales y mexicanos en las gradas, donde al parecer al ají se les fue a la cabeza a los dos bandos con impactantes imágenes.

Los pocos hinchas chilenos en medio de los mexicanos. Foto: Julio Diaz/Photosport

Los hinchas pasaron del fútbol al box

Con la música de Grupo Frontera de fondo, los chilenos y mexicanos se dieron con todo en las tribunas en Los Ángeles, donde fueron captados por videos de la prensa.

Combos, vasos, patadas, todo volaba en un duelo que hace tiempo dejó de ser amistoso y que tuvo una revancha, esta vez, nuevamente, favorable para la selección chilena.

Eso sí, los lamentables hechos no pasaron desapercibidos en Estados Unidos, con imágenes que impactan dentro de un estadio de fútbol, por lo que dan que hablar nuevamente.

Mira el video de la pelea: