El presidente del Cacique se acordó del rival de toda la vida tras una nueva consagración bajo su mandato.

En Colo Colo todo es alegría en esta jornada de lunes 9 de noviembre. El pueblo albo se levantó feliz y tuvo un verdadero desayuno de campeones luego que el Cacique superara por 2-1 a Ñublense en Chillán, resultado con el que se consagró en esta Liga de Primera 2026.

A falta de tres fechas para bajar el telón del torneo el Cacique ya es el mejor del año, esto luego de un 2025 muy traumático y en donde todo lo que podía salir mal terminó saliendo mal. ¿Lo peor de ese año? Que era el centenario del Popular.

Tal vez por lo mismo la celebración en esta oportunidad tuvo un sabor distinto. Y es que después de las malas el volver a estar arriba de todos se disfruta mucho más.

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El desahogo de Aníbal Mosa contra la U tras otra copa con Colo Colo

Así lo dejó en claro Aníbal Mosa, quien festejó como nunca el título ganado en Chillán, con varios registros que han ido saliendo a la luz con el correr de las horas. El presidente del Cacique celebró con todo y no se guardó nada.

Por medio de un video esto quedó demostrado, donde el puertomontino se acordó del rival de toda la vida en esta consagración, siendo grabado por un hincha en la carretera cantando “el chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande y la Garra Blanca los…”. Bueno, los hinchas albos saben como termina el cántico.

Cabe destacar que como presidente de Blanco y Negro este es el cuarto campeonato nacional que Aníbal Mosa gana en el Cacique. Además, con los albos ganó dos Copa Chile y dos Supercopa siendo el mandamás.

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En síntesis