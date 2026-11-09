Los albos se ganaron el derecho a jugar la Copa Libertadores el próximo año, torneo para el cual ya hay 21 elencos clasificados.

Colo Colo consiguió la estrella 35 en Chillán y obtuvo el título del Campeonato Nacional, que lo devuelve a la Copa Libertadores, torneo en el que este año no participó debido a la magra campaña del año pasado.

Los albos buscarán reeditar una buena campaña tal como lo hicieron el 2024, en la que alcanzaron los cuartos de final, instancia donde cayeron por River Plate por un ajustado 2-1 global.

El año pasado fue desastroso tras las incidentes ante Fortaleza, por lo que esas heridas buscarán lavarlas el próximo año y para eso quieren retener a Fernando Ortiz como entrenador.

Colo Colo se consagró campeón del torneo nacional

Los rivales que tendrá Colo Colo en la Libertadores

La edición 2027 otorga siete cupos a Brasil y seis a Argentina, mientras que todo el resto de las confederaciones tienen cuatro representantes.

También premia con un cupo a los campeones de este año de la Libertadores y Sudamericana, por lo que los brasileños o trasandinos pueden instarlas más equipos ya que jugarán Flamengo vs Estudiantes y Boca ante Atlético Mineiro, por lo que la lista puede correr.

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Si bien aún resta conocer varios elencos que se clasifiquen, incluidos los otros tres de Chile, hay un pequeño panorama que le entrega al Cacique la posibilidad de conocer a futuros rivales pues ya son 21 cuadros ya clasificados.

Argentina: Boca Juniors, Argentinos Juniors, Belgrano y Rosario Central.

Brasil: Palmeiras, Flamengo, Gremio (si es que no desciende)

Bolivia: Bolívar, Always Ready

Colombia: Atlético Nacional, Junior

Ecuador: Universidad Católica, Independiente del Valle, Macará

Paraguay: Olimpia

Perú: Alianza Lima, Universitario

Venezuela: Carabobo, Táchira, Metropolitanos, La Guaira