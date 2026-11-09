Desde Vero Bianchi y Coke Hevia hasta Mandreva: Colo Colo le enrostra su estrella número 35 a sus críticos

Los albos publicaron un video en sus redes sociales donde mostraron gran parte de las burlas que sufrieron en el arranque de la temporada.

Colo Colo por fin se olvida por completo de su pésimo 2025, el año de su centenario, y ahora puede celebrar de forma anticipada el título de la Liga de Primera 2026.

Los albos bajaron la estrella número 35 de su rica historia, luego del sufrido triunfo por 2-1 ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, gracias al gol in extremis de Marcos Bolados.

Tras el triunfo vinieron los festejos, y también los descargos en Colo Colo, porque en el Monumental sabían de las críticas que sufrieron a principio de año y las tenían todas guardadas.

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El video con el que Colo Colo se ríe de sus críticos

Colo Colo tuvo un mal arranque de temporada, ya que perdió feo por 3-1 contra Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso y aparecieron los fantasmas.

Una de las críticas más duras la hizo la periodista Verónica Bianchi, quien incluso dijo que el cuadro popular podía pelear el descenso si no mejoraba. Otro que se lanzó contra los albos fue Coke Hevia, quien pensaba que Fernando Ortiz iba a ser despedido antes del Superclásico con la U de la primera rueda.

Desde la tribuna azul también se burlaron de Colo Colo. El liquidador de Azul Azul, Eduardo Godoy, y el streamer Mandreva dijeron que el cuadro laico iba a lograr remontar y ser campeón. No se dio.

Revisa en este link el video publicado por Colo Colo.

En comunicaciones de Blanco y Negro tenían todo anotado y se dieron el gusto de burlarse de vuelta con una publicación en sus redes sociales. Sin miedo a nada.

Colo Colo ahora se concentra en otro título, porque sigue compitiendo en la Copa Chile, donde se medirá con O’Higgins en semifinales.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera