Una de las claves fuera de la cancha para que el Cacique conquistara su estrella 35 fue la forma en que el puertomontino se convirtió en dueño absoluto del club de sus amores.

Si existe un protagonista clave dentro de Colo Colo para que pudiera conseguir su título número 35 en la historia de la Primera División, ese fue Aníbal Mosa, el actual presidente de Blanco y Negro que en su tercer período en el poder, se convirtió oficialmente en el dueño total del Cacique.

Es que si echamos a correr el tiempo atrás, las divisiones entre su bloque y el opositor Bloque Vial compuesto por figuras como Gabriel Ruiz-Tagle o Alfredo Stöhwing, entre otros, eran pan de cada día y generaban una inestabilidad que traspasó a la cancha.

No fue hasta la Junta de Accionistas a finales de abril que Mosa elucubró su estrategia maestra para quedarse con el poder absoluto en Colo Colo. Para eso lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para comprar el paquete accionario de su rival en casi US$10 millones de dólares.

En junio finalmente el empresario de origen sirio declara exitosa la ofensiva y se convirtió en el único dueño de Blanco y Negro, con una mesa directiva totalmente a su favor, con excepción del Club Social y Deportivo. A partir de allí, pensó en el fútbol.

ver también Aníbal Mosa se “roba la película” en encuentro viral de Ibai Llanos con Vozinha

Así fue como Mosa conquistó Colo Colo en 2026

En materia de refuerzos, bajo su tutela este año se consiguieron los fichajes de los uruguayos Joaquín Sosa y Javier Méndez, al defensor Matías Fernández más los préstamos de Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero. Pero el golpe efectista vino en el segundo semestre.

Dos semanas después del término del Mundial 2026, Mosa consiguió firmar al mejor arquero de ese certamen, el caboverdiano Vozinha, un fichaje que dio la vuelta al mundo y puso el nombre de Colo Colo en boca de propios y extraños. Además, aterrizó Iván Román también a préstamo.

Y no sólo fue lo deportivo. En marzo entregó detalles de la reconstrucción que tendrá el Estadio Monumental, donde no sólo aumentará su capacidad para 60 mil espectadores, sino que habrá una inversión que llegará a los US$100 millones de dólares y una alianza con Playfly Sports para liderar la búsqueda de un acuerdo comercial de naming rights.

Este 2026 quedará grabado en los libros de historia de Colo Colo no solo por este título, sino porque fue el año donde Aníbal Mosa dejó de ser simplemente el “presidente de turno” para transformarse en el verdadero dueño del club más popular de Chile.

ver también Aníbal Mosa triunfa y se convierte en el nuevo controlador absoluto de Blanco y Negro

En síntesis