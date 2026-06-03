Concluyó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Aníbal Mosa en Colo Colo, confirmando su poderío en Blanco y Negro.

Se confirmó el movimiento más esperado por Aníbal Mosa en Colo Colo. Esta semana, el presidente Blanco y Negro se convirtió oficialmente en el nuevo controlador de la concesionaria.

Fue en abril que el empresario puertomontino anunció el inicio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por hasta 61.186.470 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, correspondiente al 61,2% del capital.

La oferta terminó este martes 2 de junio a las 17:30 horas y, según complementó Radio Cooperativa, dejó a Mosa con el 72% de las acciones de Blanco y Negro, confirmando su posición como controlador del club.

Sonríe Mosa: es el nuevo controlador de Blanco y Negro | Photosport

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El paso que dio Aníbal Mosa en Colo Colo: máximo controlador de Blanco y Negro

La nueva era de Aníbal Mosa ya había dado un primer paso durante el mismo mes de abril, cuando se confirmó la salida del Bloque Vial y quedó con mayoría de directores para tomar decisiones en la mesa directiva de Blanco y Negro

“Lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro”, mencionó en ese entonces el empresario.

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En lo deportivo, Colo Colo se enfoca en volver a las canchas este domingo 7 de junio. El Cacique enfrenta a Huachipato a las 15:00 horas en Talcahuano en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga.