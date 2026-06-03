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Colo Colo

Aníbal Mosa triunfa y se convierte en el nuevo controlador absoluto de Blanco y Negro

Concluyó la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Aníbal Mosa en Colo Colo, confirmando su poderío en Blanco y Negro.

Por Javiera García L.

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Aníbal Mosa tomó control de Blanco y Negro
© PhotosportAníbal Mosa tomó control de Blanco y Negro

Se confirmó el movimiento más esperado por Aníbal Mosa en Colo Colo. Esta semana, el presidente Blanco y Negro se convirtió oficialmente en el nuevo controlador de la concesionaria.

Fue en abril que el empresario puertomontino anunció el inicio de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por hasta 61.186.470 acciones de la Serie B de Blanco y Negro, correspondiente al 61,2% del capital.

La oferta terminó este martes 2 de junio a las 17:30 horas y, según complementó Radio Cooperativa, dejó a Mosa con el 72% de las acciones de Blanco y Negro, confirmando su posición como controlador del club.

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La nueva era de Aníbal Mosa ya había dado un primer paso durante el mismo mes de abril, cuando se confirmó la salida del Bloque Vial y quedó con mayoría de directores para tomar decisiones en la mesa directiva de Blanco y Negro

Lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro”, mencionó en ese entonces el empresario.

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En lo deportivo, Colo Colo se enfoca en volver a las canchas este domingo 7 de junio. El Cacique enfrenta a Huachipato a las 15:00 horas en Talcahuano en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

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