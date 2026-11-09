El ex jugador de la selección chilena indicó que la nutrida agenda del Cacique en 2027 lo empuja a extender el vínculo con el King.

Colo Colo selló su gran temporada 2026 con el objetivo que se propuso a principio de año, porque con tres fechas por disputarse, ya es el campeón de la Liga de Primera.

Los albos le sacaron 10 puntos de ventaja a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, y con 9 unidades en disputa hace imposible cualquier remontada del elenco azul.

Colo Colo le ganó a Ñublense en Chillán por 2-1 y se coronó campeón. El primer gol del partido lo hizo Arturo Vidal, quien termina su contrato con Blanco y Negro en diciembre de 2026 y no está clara su continuidad.

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Gonzalo Jara asegura que Colo Colo debe renovar el contrato de Arturo Vidal

La situación del King, quien dijo que no juega gratis en Colo Colo porque el club no le pertenece a los hinchas, fue analizada por el ex jugador albo y de la U Gonzalo Jara, quien cree que el Rey debe seguir por un año más en Macul.

“Yo creo que a Vidal le tienen que renovar. Ahora, de qué manera, desde lo económico, tiene que ver con la aceptación del jugador para saber para qué está, cuánto más puede rendir y competir. Pensando que ahora habrá competencia internacional”, lanzó el ex seleccionado nacional en radio ADN.

Luego, Jarita explicó que ByN tiene que extender el vínculo del Rey por la gran cantidad de compromisos deportivos que tendrá en 2027, con al menos cuatro torneos en disputa.

Arturo Vidal con la medalla de campeón. Foto: Mauricio Ulloa Ganz/Photosport

“Colo Colo va a tener Copa Libertadores, Copa Chile, Copa de la Liga y Campeonato Nacional, son cuatro campeonatos en un solo año, algunos se van mezclando, pero creo que por eso es fundamental que siga“, explicó Jara.

“No lo digo sólo por el partido de ayer, también hay errores y virtudes, pero el que esté Vidal en cancha cambia muchas cosas. Administrar a ese Vidal, ya sea desde lo físico o desde el juego, será tarea del entrenador que esté en Colo Colo en 2027”, cerró Gonzalo Jara.

Aparte de los cuatro torneos que describió Jara, se suma la Supercopa 2027, la que disputará Colo Colo (campeón de la Liga de Primera), el subcampeón de la Liga, el monarca de la Copa Chile y el ganador de la Copa de la Liga (Coquimbo Unido u O’Higgins).

En síntesis

Colo Colo es campeón 2026 tras vencer 2-1 a Ñublense a tres fechas del final.

tras vencer 2-1 a Ñublense a tres fechas del final. Arturo Vidal anotó el primer gol y finaliza su contrato en diciembre de 2026.

y finaliza su contrato en diciembre de 2026. Ventaja de 10 puntos sobre Universidad de Chile aseguró el título con 9 unidades en disputa.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera