El delantero argentino le dejó un mensaje a Marcos Bolados luego de que el antofagastino anotara el gol del título en Chillán.

El título 35 de Colo Colo ha generado diversas reacciones en redes sociales. Y es que son muchos quienes tomaron el celular para felicitar al Cacique tras su consagración en esta Liga de Primera 2026, sobre todo ex albos que en el pasado defendieron la camiseta del Popular.

Uno de ellos es Pablo Solari, delantero argentino que salvó a Colo Colo del descenso en el 2020 y que un par de años después fue parte en la primera mitad de la campaña del título ganado en el 2022.

Hoy en el Spartak de Moscú, el atacante de 25 años celebró como un colocolino más esta consagración, dedicándole especiales palabras a Marcos Bolados, el héroe de la tarde el domingo pasado en el Chillán.

ver también A Leandro Hernández le ofrecen alcohol en celebración de Colo Colo y su reacción es viral

El mensaje de Pablo Solari a Marcos Bolados tras el título de Colo Colo

El Pibe Solari escribió en una publicación del Cacique “que grande que sos, Marcos Bolados”. Cabe recordar que el chileno y el argentino compartieron por dos temporadas en el Monumental, repartiéndose el ataque albo.

El mensaje de Pablo Solari tras el título de Colo Colo. | Foto: Captura.

Sin embargo, no fue el único colocolino que felicitó a Bolados desde Rusia, ya que Jordhy Thompson también le dejó un mensaje. Por medio de una historia, el canterano albo escribió “mi hermano nunca lo den por muerto”.

ver también Tras toda la polémica: Colo Colo toma una decisión por controvertido video de críticas

En síntesis