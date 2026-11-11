El delantero de 22 años destacó como el mejor jugador de octubre en la Liga Premier de Rusia.

Jordhy Thompson es un nombre que cada cierto tiempo siempre suena en Colo Colo. Sin ir más lejos lo hizo hace un par de meses, cuando los albos buscaron su retorno tras abrochar el fichaje de Vozinha, en una operación que no pudo llegar a buen puerto.

Por supuesto que tras la consagración en esta Liga de Primera 2026 el atacante de 22 años volverá a estar en la órbita del Cacique, sobre todo pensando en la conformación del plantel de la próxima temporada, con participación en la Copa Libertadores incluida.

Esto crece todavía más si consideramos la buena campaña que tiene el nacido en Antofagasta con la camiseta del FC Orenburg, donde en esta temporada 2026-27 ha brillado en delantera. Es más, hasta fue premiado por esto mismo.

ver también Jordhy Thompson se despacha con doblete en empate de Orenburg en Premier de Rusia

Jordhy Thompson es elegido el mejor jugador de Rusia en Octubre

Por medio de sus canales oficiales, el club del chileno confirmó que fue elegido como el mejor jugador de la Liga Premier de Rusia durante el mes de octubre. En esas semanas, el formado en Colo Colo se matriculó con dos dobletes ante el Dinamo Makhach y el Rodina Moscow.

Jordhy Thompson fue premiado en el fútbol ruso. | Foto: FC Orenburg.

En total, en esta temporada el atacante de 22 años ha jugado un total de ocho partidos, siendo siete por la Liga Premier de Rusia y uno por la Copa de Rusia. Suma cuatro goles y tres asistencias en 533 minutos de acción.

Cabe destacar que si los albos tienen intenciones de fichar a Jordhy Thompson habrá que hacer un esfuerzo importante, ya que en septiembre de este año renovó con el Orenburg hasta el 2030. ¿Harán si quiera el esfuerzo en el Estadio Monumental?

ver también Jordhy Thompson sorprende en Rusia: aparece vestido de torero para promocionar partido del Orenburg

En síntesis