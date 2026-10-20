El antofagastino de 22 años encadenó una gran racha en la Premier League de Rusia y eso motivó un tremendo halago de su entrenador, quien también le fijó una ardua exigencia.

El DT de Orenburg sabe que Jordhy Thompson está en un gran momento en la Premier League de Rusia. De hecho, el extremo chileno de 22 años firmó una racha goleadora de cuatro tantos en los últimos dos partidos de aquel certamen. Tres de esos tantos fueron de lanzamiento penal.

Y dos de esos tiros de la pena máxima los clavó prácticamente al ángulo. En ese contexto, y luego del empate 2-2 ante el Rodina Moscú, Ildar Akhmetzyanov le dejó grandes elogios “Todos conocemos a Jordhy Thompson”, introdujo el exentrenador del Kamaz.

“Cuando toma forma y tiene muchas ganas, es extremadamente activo y prácticamente imparable”, añadió el estratego de 42 años que desde octubre de 2025 es el adiestrador del Orenburg, que afina detalles para disputar la 12° fecha liguera el 23 de octubre.

Jordhy Thompson celebra uno de sus goles ante el Rodina de Moscú. (Foto: Instagram).

Aunque Akhmetzyanov no se quedó sólo con ese halago. “Es el más activo y escurridizo, si se le puede llamar así. Hoy jugó a su mejor nivel”, manifestó el director técnico que tiene el chileno formado en las inferiores de Colo Colo, donde alcanzó a disputar 36 encuentros.

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DT de Orenburg le deja una ardua exigencia a Jordhy Thompson

El DT de Orenburg sabe que Jordhy Thompson está en un buen momento, pero pretende exprimir más de ese nivel. De hecho, lo dejó de manifiesto ante los medios de comunicación para intentar lograr aquel objetivo. “Hizo un buen partido”, expuso Ildar Akhmetzyanov.

Jordhy Thompson en acción a lo Castolo, aquel icónico delantero del Pro Evolution Soccer.

“Pero para mí eso es lo normal. Quiero que juegue así en cada encuentro”, añadió el estratego, quien tiene muchas expectativas por el rendimiento mostrado por Thompson últimamente. Aunque también se puso una suerte de parche antes de la herida.

Sobre todo en el caso de que el nivel del antofagastino decaiga. “Cuando eso no sucede, surgen preguntas: ¿cuál es la razón? Uno empieza a indagar y analizar”, sentenció Akhmetzyanov, quien por ahora tiene a Thompson como un jugador clave en el andamiaje ofensivo.

Ildar Akhmetzyanov, el DT del Orenburg de Rusia. (Getty Images).

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