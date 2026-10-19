El delantero chileno marcó dos penales en el empate de su equipo como visita con FC Rodina de Moscú ya suma cuatro goles en igual número de juegos.

Luego de toda la teleserie que marcó su permanencia en Orenburg pese a su deseo de regresar a Colo Colo y que lo tuvo afuera de las canchas en el comienzo de la temporada, el delantero Jordhy Thompson se volvió a enfocar en el fútbol.

Y lo hizo de la mejor forma. Luego que hace una semana y media anotara dos goles para la victoria como local por 4-0 ante el Dynamo Majachkalá, el chileno repitió la dosis en el duelo por la jornada 11 de la Premier League de Rusia ante FC Rodina en Moscú.

Si bien fue el local quien abrió la cuenta mediante Soltmurab Bakayeb (14′), casi diez minutos después apareció en escena Jordhy Thompson para convertir mediante lanzamiento penal el empate 1-1 parcial con el que se fueron al descanso.

En el complemento, otro penal a favor del Orenburg, y otra vez se inscribe en el marcador el oriundo de Antofagasta desde los 12 pasos al minuto 73 para la ventaja que duró hasta el último segundo, donde Ivan Timoshenko (90′) puso el 2-2 definitivo.

Los números de Jordhy Thompson en esta temporada

Gracias a esta paridad como forastero, el Orenburg llega hasta el sexto lugar en la tabla de posiciones con 13 puntos, a 12 del único puntero Dinamo Moscú, transcurridas 11 jornadas de la Premier League en Rusia, es decir, un tercio de la campaña.

En cuanto a Jordhy Thompson, apenas registra su cuarto partido de la campaña con el club que le firmó contrato hasta junio del 2030, con un total de 236 minutos en cancha y su registro es de un gol por juego, con cuatro anotaciones y una asistencia.

El próximo desafío para el ex colocolino con su equipo será este viernes 23 de octubre, cuando deban visitar al Ajmat, en la ciudad de Grozni, a partir de las 13:30 horas (de Chile).

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En síntesis