El extremo antofagastino, quien luce a lo Castolo, reveló el gran cambio que tuvo en el último tiempo que lo hizo anotar cuatro goles en los últimos dos partidos ligueros.

Jordhy Thompson cambió de look, pero eso no mermó su rendimiento goleador en el Orenburg de Rusia. Al menos en la Premier League de aquel país, el zurdo extremo de 22 años firmó cuatro conquistas en los últimos dos partidos. Además, se consolidó como un ejecutante de penales.

El antofagastino mostró mucha categoría para definir desde los 12 pasos. De hecho, tres de esas dianas fueron desde aquel expediente. Una señal clara de la confianza que siente Thompson. Y también de las esperanzas que tienen sus compañeros en él.

“He tenido grandes cambios para bien: mi familia está conmigo ahora”, manifestó Thompson en declaraciones difundidas por Match TV. El momento del atacante formado en las inferiores de Colo Colo no ha pasado inadvertido en suelo ruso.

Jordhy Thompson en acción por el Orenburg.

Sobre todo por los tres penales que pateó prácticamente al ángulo para festejar en su equipo. Y Thompson abordó este nuevo aire que tomó en Europa. “Mis hijos han viajado a Rusia. Fue mucho más difícil sin ellos“, expuso el antofagastino. Se refiere a Valentín, su primogénito y Bruno, vástago de su pareja Camila Sepúlveda.

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Jordhy Thompson se juramenta ir por más en el Orenburg de Rusia

Jordhy Thompson renovó su contrato hasta 2030 en el Orenburg de Rusia y recién entonces, comenzó a sumar acción en la Premier League. Ha crecido gradualmente su participación: ante el Dinamo Makhachkala, el chileno jugó 70 minutos.

Frente al Rodina, en tanto, sumó 89 minutos. Fue sustituido por Anton Lukashov. Luego del partido, el otrora jugador colocolino declaró su alegría. “Estoy feliz de que todo esté saliendo bien”, manifestó Thompson en clara alusión a los vaivenes que ha tenido en su vida personal que han repercutido en su carrera.

Jordhy Thompson celebra uno de sus cuatro goles en Orenburg de Rusia.

“Tengo muchas ganas de trabajar duro para el equipo”, sentenció Thompson, quien debe afinar detalles para jugar nuevamente el 23 de octubre por el certamen liguero: el Orenburg visitará al Akhmat Grozny a contar de las 13:30 horas.

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Así va el Orenburg en la tabla de la Premier League rusa

Orenburg se ubica en el 6° puesto de la Premier League en Rusia gracias a los 13 puntos que suma al cabo de 11 partidos.