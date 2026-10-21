El DT Ildar Akhmetzyanov fue enfático en afirmar que "yo no quería entrenarlo" por su deseo de volver al Cacique y reveló cómo fue el día en que se reintegró al plantel tras frustrarse el fichaje.

La furiosa actualidad indica que en su vuelta a las canchas en la Premier League de Rusia, el chileno Jordhy Thompson es la principal figura ofensiva del Orenburg, con cuatro goles en igual número de partidos. Pero en las últimas semanas no fue todo tan dulce.

Fue el propio entrenador de su equipo, Ildar Akhmetzyanov, quien reveló en conversación con Match TV que a comienzos de la temporada se negó a tener al antofagastino en su plantel, por el público deseo del futbolista de regresar a Colo Colo a mediados de este año.

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El castigo de Orenburg a Thompson por intentar volver a Colo Colo

“Él no podía entrenar hasta que firmara un contrato por sus acciones. Yo no quería entrenarlo. No éramos la primera opción del jugador porque estábamos en el último puesto”, aseguró el estratega en referencia a la intención de Jordhy de volver al Cacique.

En esa línea, el DT de Orenburg afirmó que cuando finalmente se cayó la opción de Colo Colo, fue el propio Thompson quien se acercó a él para ponerse a disposición del club, que por este motivo le renovó su contrato por cuatro temporadas más, hasta junio del 2030.

“Un día Jordhy llegó y dijo que quería estar en el equipo. Hablamos con él, aceptó nuestros cambios y se puso en orden. Ahora, la mentalidad adecuada y un buen equipo lo están ayudando a desarrollarse”, sentenció Ildar Akhmetzyanov.

Los números de Jordhy en la temporada

Tras su vuelta a la acción con el Orenburg en la jornada 7 de la Premier League de Rusia, Thompson suma hasta el momento un total de 236 minutos en canchadurante cuatro encuentros, y su registro es de cuatro goles y una asistencia.

¿Cuándo vuelve a jugar?

El próximo desafío para el ex colocolino con su equipo será este viernes 23 de octubre, cuando deban visitar al Ajmat, en la ciudad de Grozni, a partir de las 13:30 horas (de Chile).

En síntesis