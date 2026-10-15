Desde la Primera División de España pusieron sus ojos en un delantero de la UC pensando en los próximos mercados europeos.

Universidad Católica lucha por cerrar lo más arriba posible esta irregular temporada 2026. Lamentablemente a la UC le queda solo luchar por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores, pelea que lleva punto a punto con la U.

El clasificar o no de manera directa a la cita continental será clave para la conformación de plantel del próximo año, ya sea para buscar nuevos jugadores como refuerzos o para las despedidas que se podrían dar.

En ese sentido, hay un nombre en particular que está llamando la atención en el fútbol español. Hablamos de Juan Francisco Rossel, quien a pesar de un 2026 donde no se ha podido consagrar por las lesiones, de igual manera ha podido lograr que un club europeo se fije en él.

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Rossel podría despedirse de Universidad Católica para partir a España

Sergio Fernández, director deportivo de Deportes Alavés, confirmó en el quinto Congreso Internacional de Fútbol que siguen de cerca al delantero cruzado de 21 años. En esta cita realizada en Santiago, el dirigente explicó cómo trabaja el club para buscar a jóvenes talentos.

Por ejemplo en Chile ya están tras los pasos también de Felipe Faúndez (O’Higgins), Nicolás Cárcamo (Huachipato), Agustín Arce (U. de Chile), Emiliano Ramos (Everton), Vicente Álvarez (Deportes Limache), Lautaro Millán (Independiente), Matías Pérez (La Serena), Milovan Celis (Unión Española) y Sebastián Mella (Huachipato).

Juan Francisco Rossel no ha podido brillar del todo en este 2026 con Universidad Católica por culpa de las lesiones. | Foto: Photosport.

“Estos son algunos de los jugadores que nosotros tenemos referenciados y en seguimiento, dentro de nuestro algoritmo de jugadores que, en un momento determinado, puedan formar parte del Alavés”, afirmó Fernández.

Juan Francisco Rossel en esta temporada 2026 ha jugado 19 partidos, siendo nueve por la Liga de Primera, cuatro en la Copa Chile, cuatro en la Copa de la Liga y dos en la Copa Libertadores. Suma dos goles y dos asistencias en 655 minutos de acción. En total con la UC desde su debut profesional lleva 62 partidos con cinco goles y una asistencia.

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En síntesis