El capitán de La Roja habló en España sobre la opción que el "Ingeniero" asuma la dirección técnica nacional y expresó que "sería muy positivo para todo el fútbol chileno en general".

A pesar de la actual situación dirigencial en nuestro fútbol, el gran anhelo de la Selección Chilena es que el entrenador sea el mejor de sus pares, Manuel Pellegrini, en una oportunidad que la mira con buenos ojos el hoy capitán Gabriel Suazo.

El defensor del Sevilla habló en España con el popular programa El Chiringuito, donde se refirió a la posibilidad que el Ingeniero pueda hacerse cargo de La Roja con miras al Mundial 2030, donde no sólo elogió su presente en Betis, sino que le abrió las puertas del combinado nacional.

“Si en algún momento Pellegrini llega a la selección, sea ahora o más adelante, obviamente va a ser un paso importante para todos; nosotros los jugadores aprenderíamos muchísimo de él. Sería muy positivo para todo el fútbol chileno en general”, expresó Suazo.

En esa línea, añade que “hoy lo tengo como rival y cada vez que me toque enfrentarlo le voy a querer ganar y pasarle por arriba. Pero siempre orgulloso de todo lo que él ha conseguido. Que un técnico chileno sea reconocido a nivel mundial, que haya ganado títulos en todas partes, para nosotros como chilenos es un orgullo tremendo”.

Gabriel Suazo abre las puertas de La Roja a Pellegrini

Sobre el futuro del Equipo de Todos, el ex Colo Colo sostuvo que “hoy no está decidido el técnico que va a llevar el rumbo de nuestra selección al Mundial 2030, pero seguramente la base de jugadores va a ser la que está hoy, se agregarán algunos, otros saldrán, pero más o menos esta es la base“.

Junto con manifestar que “estoy convencido de que vamos a dar el máximo para ir al Mundial, que es lo que todo Chile quiere”, Suazo revela que “cada vez que nos juntamos, nuestras conversaciones son esas, que tenemos que estar sí o sí en el próximo Mundial. Hace muchos años que Chile no va a un Mundial y creo que merecemos estar en el siguiente“.

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