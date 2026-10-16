Santiago Wanderers vs Rangers: dónde ver EN VIVO y por streaming partidazo clave de la Primera B

Los Caturros se juegan sus últimas chances en la Primera B, mientras que los talquinos quieren salir del último lugar de la tabla.

Partidazo. La fecha 28 de la Liga de Ascenso arranca con una verdadera final, puesto que Santiago Wanderers recibe en Valparaíso a Rangers, en duelo de necesitados.

Los verdes pasan por un bache terrible en la temporada, ya que vienen de sumar cuatro derrotas consecutivas y el título se les alejó, aunque siguen con algunas chances matemáticas.

Los talquinos, en tanto, vienen de golear a Unión San Felipe y quedaron a una unidad de salvarse del descenso, por lo que el choque ante los porteños asoma como fundamental.

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El líder de la Primera B es San Luis de Quillota con 50 puntos, seguido por Cobreloa (48) y Magallanes (46), con tres fechas aún por disputarse.

El partido podrá ser visto a través de la señal de TNT Sports Básico, mientras que también está disponible vía streaming por HBO+.

En vivo: Santiago Wanderers vs Rangers por la Primera B