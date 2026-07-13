Danilo Catalán fue el mejor jugador de los Canarios en el 4-0 ante los Cruzados en la Copa Chile y recibió un peculiar reconocimiento que compartió con su entrenador.

El Chupete Suazo terminó muy contento tras la goleada que San Luis de Quillota le propinó a la Universidad Católica en la Copa Chile, aunque el 4-0 no les sirvió a los Canarios para pasar de ronda en el Grupo B. De todas maneras, el DT pudo disfrutar un gran resultado de sus pupilos.

Fue un partido que literalmente tuvo de todo: una fuerte contusión nasal a Juan Francisco Rossel en una jugada sin sanción. La expulsión del argentino Justo Giani, quien estalló contra los árbitros tras la doble amonestación que lo sacó del partido. El gol de Sebastián Parada que Vicente Bernedo se comió casi por completo.

Y el tanto del 4-0 que fue, literalmente, unos tres o cuatro metros en posición de adelanto. Aunque la ausencia del VAR y el descuido del juez de línea que no alertó a Manuel Vergara le permitieron a Danilo Catalán celebrar. Y ponerle broche de oro al duelo en el que fue reconocido como la figura.

Así festejaron los Canarios el gol en off-side de Catalán. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Con un premio muy particular que consiguió TNT Sports para él. “Vi que usted le regaló charqui al Mono Sánchez. Llévele esto al mejor”, le dijo la señora Corina al popular Charola, quien acostumbra a hacer notas pintorescas en el canal dueño de los derechos del fútbol chileno.

El regalo de la señora Corina para Catalán. (Captura TNT Sports).

“Muchas gracias para ella. Bueno, estamos en la ciudad de la palta”, aseguró Catalán, quien fue conminado a dejarle una de regalo a Humberto Suazo. Incluso en ese momento hubo lugar para las bromas y las risas de buena gana. “¿Le pasamos la buena o la mala?”, consultó el mediocampista surgido en las inferiores de la Universidad de Chile.

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Chupete Suazo se va con una palta de regalo tras la paliza de San Luis a la Católica

Al Chupete Suazo le llegó el obsequio de Danilo Catalán, autor del cuarto gol de San Luis de Quillota ante la Católica. Claramente a nadie le importó que ese tanto debió haber sido invalidado. El Charola cumplió con darle el regalo al entrenador sanantonino.

Con él también hubo espacio para la buena onda. “Pensé que era para mí. Así sola me la comeré”, aseguró el otrora goleador de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 con la selección chilena. En ese momento, sólo importaba el 4-0 a los Cruzados.

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Un resultado que no alcanzó más que para cortar la racha de nueve victorias seguidas que encadenó la UC, pues el triunfo de Everton ante Deportes Copiapó dejó eliminados a los Canarios en el Grupo B del certamen. Pero la marraqueta con palta seguramente supo bien en casa de Catalán.

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