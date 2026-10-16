Si bien todavía no se normaliza el entorno del recinto tras el alud en Las Condes, desde Quilín hicieron caso omiso a las autoridades y fijaron el duelo entre Católica y la U.

Pasó exactamente una semana desde que se produjo el aluvión que afectó a las calles de Las Condes, y aunque todavía no se normaliza la situación en los alrededores del Claro Arena, desde la ANFP oficializaron la programación del próximo Clásico Universitario.

A pesar que desde la Delegación Presidencial suspendieron por el alud tanto el duelo de Universidad Católica con Audax Italiano y la final de Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, desde Quilín insisten en que debe retomarse la actividad en ese escenario.

Así las cosas, la ANFP publicó en sus canales oficiales que el duelo entre Los Cruzados y Universidad de Chile en el Claro Arena se disputará el domingo 1 de noviembre a partir de las 17:15 horas. Una programación que seguramente se modificará según determinen desde las autoridades.

ANFP programa jornada 26 en Liga de Primera

El Clásico Universitario forma parte de la programación de la vigésimosexta fecha del Campeonato Nacional, que tendrá al líder Colo Colo abriendo los fuegos en el Estadio Monumental el viernes 30 de octubre, cuando reciba a una Universidad de Concepción que pelea por la permanencia.

El duelo del Cacique se jugará desde las 19:00 horas, mismo horario en el que la ANFP fijó el encuentro entre Coquimbo y el colista Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Esta jornada en Liga de Primera culminará el lunes 2 de noviembre con duelos en La Calera y Concepción.

Así se jugará la 26° fecha:

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Colo Colo vs. Universidad de Concepción / 19:00 horas / Estadio Monumental

Coquimbo Unido vs. Unión La Calera / 19:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

O’Higgins vs. Ñublense / 20:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Huachipato vs. Deportes La Serena / 12:00 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Cobresal vs. Everton / 14:15 horas / Estadio El Cobre de El Salvador

Universidad Católica vs. Universidad de Chile / 17:15 horas / Claro Arena

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

Deportes Limache vs. Audax Italiano / 18:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán de La Calera

Deportes Concepción vs. Palestino / 20:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

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En síntesis