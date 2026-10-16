Pasó exactamente una semana desde que se produjo el aluvión que afectó a las calles de Las Condes, y aunque todavía no se normaliza la situación en los alrededores del Claro Arena, desde la ANFP oficializaron la programación del próximo Clásico Universitario.
A pesar que desde la Delegación Presidencial suspendieron por el alud tanto el duelo de Universidad Católica con Audax Italiano y la final de Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins, desde Quilín insisten en que debe retomarse la actividad en ese escenario.
Así las cosas, la ANFP publicó en sus canales oficiales que el duelo entre Los Cruzados y Universidad de Chile en el Claro Arena se disputará el domingo 1 de noviembre a partir de las 17:15 horas. Una programación que seguramente se modificará según determinen desde las autoridades.
ANFP programa jornada 26 en Liga de Primera
El Clásico Universitario forma parte de la programación de la vigésimosexta fecha del Campeonato Nacional, que tendrá al líder Colo Colo abriendo los fuegos en el Estadio Monumental el viernes 30 de octubre, cuando reciba a una Universidad de Concepción que pelea por la permanencia.
El duelo del Cacique se jugará desde las 19:00 horas, mismo horario en el que la ANFP fijó el encuentro entre Coquimbo y el colista Unión La Calera en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Esta jornada en Liga de Primera culminará el lunes 2 de noviembre con duelos en La Calera y Concepción.
Así se jugará la 26° fecha:
VIERNES 30 DE OCTUBRE
- Colo Colo vs. Universidad de Concepción / 19:00 horas / Estadio Monumental
- Coquimbo Unido vs. Unión La Calera / 19:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- O’Higgins vs. Ñublense / 20:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
- Huachipato vs. Deportes La Serena / 12:00 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano
- Cobresal vs. Everton / 14:15 horas / Estadio El Cobre de El Salvador
- Universidad Católica vs. Universidad de Chile / 17:15 horas / Claro Arena
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
- Deportes Limache vs. Audax Italiano / 18:00 horas / Estadio Nicolás Chahuán de La Calera
- Deportes Concepción vs. Palestino / 20:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
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En síntesis
- La ANFP programó el Clásico Universitario para el 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena.
- Pese a los recientes aluviones y suspensiones previas, Quilín insiste en usar el recinto de Las Condes.
- La fecha 26 arrancará el viernes 30 con el duelo del líder Colo Colo frente a U. de Concepción.