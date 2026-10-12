Los azules enfrentarán a Ñublense dónde hay nombres que pueden buscar la amonestación para llegar sin problemas ante la U Católica.

Universidad de Chile vuelve a la competencia en la Liga de Primera 2026, cuando está tarde reciba a Ñublense en el estadio El Teniente de Rancagua, a contar de las 17.00 horas.

Pero hay cuatro importantes jugadores que están en capilla por tarjetas amarillas, que podrían hacer algo para limpiarse para el próximo Clásico Universitario en el Claro Arena.

Todo porque, si bien, el duelo que viene es ante Everton, pueden buscar quedar fuera ante los de Viña del Mar, así no tener dramas con la subida a San Carlos de Apoquindo.

Gabriel Castellón está a una amarilla de quedar fuera en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Los cuatro jugadores en capilla en la U

Universidad de Chile tiene cuatro jugadores a una amarilla de quedar suspendido el próximo partido, por lo que perfectamente se pueden limpiar para el Clásico Universitario.

Ellos son Gabriel Castellón, Matías Zaldivia, Javier Altamirano y Maximiliano Guerrero, quienes en su mayoría son titulares para el técnico Fernando Gago en los azules.

De recibir una amonestación, quedará automáticamente fuera en el compromiso contra Everton del próximo lunes 26 de octubre, en el Estadio Nacional, lo que pondrá las miradas sobre ellos.

El Clásico Universitario todavía no tiene fecha confirmada en la Liga de Primera por parte de la ANFP, pero el estimado es que se juegue el 1 de noviembre en el Claro Arena.