Universidad de Chile vivió una linda fiesta en el fútbol infantil, en la que participaron más de dos mil niños y niñas.

Mientras el primer equipo de la Universidad de Chile se preparaba y concentraba para su importante duelo en Rancagua frente a Ñublense, de manera paralela se vivía una verdadera fiesta deportiva.

En la comuna de Pudahuel, el protagonismo lo tomaron las futuras generaciones en un ambiente lleno de entusiasmo y pasión por los colores del club.

Durante el fin de semana del sábado 10 y domingo 11 de octubre, las miradas del fútbol formativo se centraron en los complejos deportivos Caden 1 y Caden 2, ubicados en la mencionada comuna. Allí se llevó a cabo con gran éxito el esperado Torneo Nacional de Escuelas de Fútbol de la Universidad de Chile.

El evento destacó por su enorme alcance a nivel país, logrando reunir a delegaciones de distintas zonas geográficas. En total, fueron más de 40 las escuelas de fútbol que llegaron a participar, representando a diversas ciudades en un amplio recorrido que abarcó desde Iquique por el norte hasta Puerto Montt por el sur.

Más de 2.000 niños participan en el evento

Las cifras de asistencia y participación reflejaron la magnitud de esta celebración deportiva. El torneo logró movilizar a más de 2.000 niños y niñas de entre 6 y 17 años en diversas categorías, quienes estuvieron acompañados por un masivo público familiar que bordeó los 6.000 apoderados presentes durante cada jornada.

La U vivió una fiesta con sus escuelas de fútbol

En el ámbito estrictamente deportivo, la competencia fue intensa y variada, adaptándose a las diferentes edades de los participantes. Se disputaron un total de 270 partidos en tan solo dos días, divididos en dinámicos formatos de fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11, donde todos lucharon sana y deportivamente por el honor de ser la mejor escuela azul del país.

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Pablo Ortiz, director nacional de escuelas de fútbol del club y exintegrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli campeón de la Copa Sudamericana, destacó el valor de estas instancias. Señaló que “si bien el primer equipo suele concentrar toda la atención, es fundamental visibilizar estas actividades para fortalecer la identificación y permitir que el espíritu azul siga creciendo desde las bases”.

Finalmente, la exitosa producción general del evento estuvo a cargo de “Haciendo Amigos”, una de las productoras líderes en la organización de partidos de fútbol infantil a nivel nacional. Su director, Alejandro Cortés, dejó una valiosa reflexión: mientras existan estos espacios para los niños, el país seguirá creciendo deportivamente, pero es clave que el adulto comprenda que lo más importante son los menores, para que así puedan jugar mucho más tranquilos.