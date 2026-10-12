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Universidad de Chile

La importancia de Igor Lichnovsky en U de Chile: Gago recupera figura para su defensa perfecta

El técnico de los azules lo trajo de vuelta para apostar una línea de tres, la que sólo ha podido tener con el formado en la U ante Everton por Copa Chile.

Por Cristián Fajardo C.

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Igor Lichnovsky volvió de la Roja para jugar en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTIgor Lichnovsky volvió de la Roja para jugar en la U.

Universidad de Chile tiene un importante encuentro esta jornada en la Liga de Primera 2026, donde debe recibir a Ñublense, en un duelo agendado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los azules recuperan importantes nombres para esta jornada, pero uno que es clave para Fernando Gago es Igor Lichnovsky, quien le permite formar una línea de tres sin improvisaciones.

Esto, porque el formado de los azules fue traído como refuerzo para ese esquema, el que el técnico argentino, por lesiones o convocatorias a la selección chilena, sólo lo ha podido utilizar en una oportunidad.

Igor Lichnovsky acumula tres partidos desde que regresó a la U. Foto: András Pina/Photosport

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Lichnovsky vuelve en la U

Fernando Gago tiene en mente una línea de tres defensores como un ideal en Universidad de Chile, por lo mismo en la última ventana de pases sumó el intérprete que le faltaba.

Pese a la llegada de Lichnovsky, por lesiones, además de ir a la selección chilena, sólo ha podido contar en una oportunidad con el jugador como titular, formando su defensa ideal.

Fue en la revancha ante Everton por los octavos de final de la Copa Chile en el Estadio Nacional, partido que terminó en un empate 1-1, donde tuvo de compañeros a Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

Por lo mismo, esta jornada, tras su regreso de la Roja, donde apenas sumó un minuto en el duelo ante México, es que el ex América aparece como la mejor opción para apostar por la idea que tiene en mente el argentino.

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