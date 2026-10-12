El técnico marcó la cancha tras la vergonzosa derrota ante Antofagasta, con una postura que marca diferencias para el duelo en Rancagua.

Universidad de Chile sabe que tiene una gran oportunidad esta tarde, cuando le toque recibir a Ñublense en el regreso a la Liga de Primera 2026, en la fecha número 24.

Un duelo que será jugado en el estadio El Teniente de Rancagua, pero donde la U tiene la opción de descontar puntos a Colo Colo, tras la derrota ante Coquimbo, además de marcar distancia con U Católica, que no jugó por el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

Con la idea de dejar atrás la dura derrota ante Antofagasta, que el técnico Fernando Gago tomó una radical postura con la citación del cuadro azul: rajó a los juveniles.

Fernando Gago mete mano en la formación de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Gago borra a juveniles en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes revelaron los cambios en la citación de Universidad de Chile, con una dura postura del técnico Fernando Gago para enfrentar a Ñublense.

“El único gran movimiento por parte del entrenador de la U, es bajar de la consideración a: Claudio Gutiérrez, Diego Vargas, Franco Fernández y Jhon Cortés, salvando solamente a Matías Riquelme para el duelo ante Ñublense”, explican.

Esto, incluso manteniendo en la lista a los criticados Juan Martín Lucero, Fabián Hormazábal y Javier Altamirano, quienes se mantienen entre los convocados.

Una explicación que tiene relevancia, tiene que ver con el regreso de los seleccionados nacionales, donde destacan Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Agustín Arce, además de Bianneider Tamayo que estaba con Venezuela.