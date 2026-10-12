Pronósticos Universidad de Chile vs Ñublense: el Romántico Viajero quiere dejar atrás el tropiezo copero

Pronósticos: Universidad de Chile vs Ñublense
Universidad de Chile recibirá a Ñublense este lunes 12 de octubre, a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el último partido de la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.
La U viene de caer por 2-0 ante Antofagasta en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. En la liga, ocupa el tercer lugar con 42 puntos, los mismos que Universidad Católica, y pelea cabeza a cabeza por el Chile 2. Los Diablos Rojos, por su parte, quedaron eliminados de la copa en los octavos de final ante Deportes Puerto Montt y acumulan cuatro derrotas consecutivas en el torneo. Marchan décimos con 32 unidades, a solo dos puntos de los puestos de clasificación a copas internacionales y a 10 de la zona de descenso.
En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Universidad de Chile vs. Ñublense para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.
U. de Chile quiere seguir peleando por el Chile 2
Universidad de Chile ganó siete de sus últimos nueve partidos en el Campeonato Nacional. En siete de esos nueve juegos, se registraron al menos tres goles.
Ñublense encadena cuatro caídas consecutivas en el certamen: en las dos más recientes, se marcaron tres tantos o más.
Resultado del partido: Universidad de Chile + Total de goles: Más de 2.5 – 2.20 en 1xbet
Emoción en el final entre Azules y Diablos Rojos
En cinco de los anteriores seis compromisos de los Azules, hubo al menos un tanto tras que se cumpla el minuto 75.
Panorama similar para los Diablos Rojos, ya que en seis de los últimos siete encuentros en la competencia, se contabilizó un tanto o más en ese lapso final.
Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.70 en 1xbet
Los dos equipos llegan con tendencia marcada al “ambos anotan”
En cinco de los últimos seis partidos del Romántico Viajero en la Liga de Primera, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.
Esta misma tendencia se registró en cinco de los siete encuentros más recientes del elenco de Ñuble en el torneo.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en 1xbet
Cuotas: Universidad de Chile vs Ñublense
Universidad de Chile necesita recuperarse del tropiezo ante Antofagasta y sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el Chile 2. Con una racha favorable en el Campeonato Nacional y tendencias que apuntan a goles en ambos arcos y anotaciones en el tramo final, el duelo ante Ñublense ofrece varias alternativas para analizar. Puedes revisar el código promocional de 1xbet para conocer las condiciones de las promociones disponibles y los requisitos que debes considerar antes de utilizarlas.
Historial de Universidad de Chile vs Ñublense: últimos partidos
- Ñublense 1-0 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)
- Ñublense 2-2 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad de Chile 5-0 Ñublense (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad de Chile 1-0 Ñublense (Copa Chile 2025)
- Ñublense 1-4 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2024)