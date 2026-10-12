Pronósticos Universidad de Chile vs Ñublense: el Romántico Viajero quiere dejar atrás el tropiezo copero

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Chile vs Ñublense, por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Chile vs Ñublense Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Universidad de Chile + Total de goles: Más de 2.5 Universidad de Chile ganó siete de sus últimos nueve partidos ligueros y en siete se marcaron al menos tres goles. Además, Ñublense encadena cuatro derrotas consecutivas y superó esa cifra en sus dos caídas recientes. 1xBet 2.20 Pronóstico Intervalo de gol (76-90 Mins): Si En cinco de los últimos seis partidos de Universidad de Chile hubo goles después del minuto 75. La tendencia también se repitió en seis de los siete encuentros recientes de Ñublense por el torneo. 1xBet 1.70 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Ambos equipos anotaron en cinco de los últimos seis partidos de Universidad de Chile en la Liga de Primera. Además, la misma tendencia se registró en cinco de los siete encuentros recientes de Ñublense. 1xBet 1.72 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile recibirá a Ñublense este lunes 12 de octubre, a las 17:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en el último partido de la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

La U viene de caer por 2-0 ante Antofagasta en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. En la liga, ocupa el tercer lugar con 42 puntos, los mismos que Universidad Católica, y pelea cabeza a cabeza por el Chile 2. Los Diablos Rojos, por su parte, quedaron eliminados de la copa en los octavos de final ante Deportes Puerto Montt y acumulan cuatro derrotas consecutivas en el torneo. Marchan décimos con 32 unidades, a solo dos puntos de los puestos de clasificación a copas internacionales y a 10 de la zona de descenso.

En la previa de este partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Universidad de Chile vs. Ñublense para que los tengas en cuenta a la hora de apostar.

U. de Chile quiere seguir peleando por el Chile 2

Universidad de Chile ganó siete de sus últimos nueve partidos en el Campeonato Nacional. En siete de esos nueve juegos, se registraron al menos tres goles.

Ñublense encadena cuatro caídas consecutivas en el certamen: en las dos más recientes, se marcaron tres tantos o más.

Resultado del partido: Universidad de Chile + Total de goles: Más de 2.5 – 2.20 en 1xbet

Emoción en el final entre Azules y Diablos Rojos

En cinco de los anteriores seis compromisos de los Azules, hubo al menos un tanto tras que se cumpla el minuto 75.

Panorama similar para los Diablos Rojos, ya que en seis de los últimos siete encuentros en la competencia, se contabilizó un tanto o más en ese lapso final.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.70 en 1xbet

Los dos equipos llegan con tendencia marcada al “ambos anotan”

En cinco de los últimos seis partidos del Romántico Viajero en la Liga de Primera, se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

Esta misma tendencia se registró en cinco de los siete encuentros más recientes del elenco de Ñuble en el torneo.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Chile vs Ñublense Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Chile 1.46 1xBet Empate 4.10 1xBet Ñublense 5.81 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile necesita recuperarse del tropiezo ante Antofagasta y sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el Chile 2. Con una racha favorable en el Campeonato Nacional y tendencias que apuntan a goles en ambos arcos y anotaciones en el tramo final, el duelo ante Ñublense ofrece varias alternativas para analizar. Puedes revisar el código promocional de 1xbet para conocer las condiciones de las promociones disponibles y los requisitos que debes considerar antes de utilizarlas.

Historial de Universidad de Chile vs Ñublense: últimos partidos