Las Albas tendrán un duro estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026 frente a las actuales campeonas del continente.

Esta semana Colo Colo Femenino comienza su camino en la Copa Libertadores de la categoría con un desafío de alto calibre. El equipo dirigido por Tatiele Silveira enfrentará a Corinthians, vigente campeón continental, en su estreno por el Grupo A del certamen que se disputa en Quito, Ecuador.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Corinthians?

El encuentro entre Colo Colo y Corinthians, por la primera fecha del Grupo A, se disputará este jueves 15 de octubre. El compromiso está programado para las 17:00 horas de Chile y tendrá como escenario el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Podrás seguir el encuentro EN VIVO a través de Chilevisión. Además estará disponible en streaming por Chilevisión.cl y MiCHV.

CHV

11.1.

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Las albas debutarán este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores. (Foto: Colo Colo Femenino)

Probable formaciones Colo Colo vs. Corinthians

Colo Colo: Ryann Torrero; Camila Martins, Ányela Clavijo, Dahiana Bogarín, Michelle Acevedo; Yastin Jiménez, Yessenia López, Rosario Balmaceda, Yanara Aedo; Javiera Grez y Mary Valencia. DT: Tatiele Silveira.

Ryann Torrero; Camila Martins, Ányela Clavijo, Dahiana Bogarín, Michelle Acevedo; Yastin Jiménez, Yessenia López, Rosario Balmaceda, Yanara Aedo; Javiera Grez y Mary Valencia. DT: Tatiele Silveira. Corinthians: Nicole Ramos; Thaís Regina, Erika, Thaís Ferreira, Gi Fernandes; Duda Sampaio, Belén Aquino, Vic Albuquerque, Juliete; Gabi Zanotti y Jhonson. DT: Emily Lima.

¿Cómo llega Colo Colo al debut por Copa Libertadores?

Las Albas llegan con confianza tras asegurar su clasificación invicta a las semifinales de la Liga Femenina chilena. En los cuartos de final, golearon a Deportes Iquique por un marcador global de 4-0, reafirmando su buen momento en el ámbito nacional tras finalizar como líderes de la fase regular.

Al frente estará Corinthians, que buscará defender su corona continental. Sin embargo, el cuadro brasileño viene de perder la final del Brasileirao Femenino ante São Paulo, luego de caer por 2-1 en la ida e igualar 1-1 en la revancha.

En resumen