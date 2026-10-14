El director de Blanco y Negro habló de la disputa que hay por la portería de los Albos.

Colo Colo pareciera no encontrar al arquero adecuado para defenderlos en lo que queda del 2026. Pese a los cuestionamientos, quien pone paños fríos de Jaime Pizarro.

Fernando de Paul comenzó como el estelar, pero una lesión lo sacó. Eduardo Villanueva había dejado algunas dudas en 2025, por lo que los guantes los tomó Gabriel Maureira con rendimiento irregular. Vozinha tampoco se ha podido adueñar de la portería.

La confianza de Jaime Pizarro

Jaime Pizarro es actualmente director de Blanco y Negro. El campeón de Copa Libertadores analizó la situación que vive Colo Colo bajo los tres palos. El ex entrenador de los Albos defendió las condiciones de los cuatro porteros que tiene el club.

“La cantidad de partidos que Gabriel (Maureira) ha jugado ha sido valiosa, importante, y también ha tenido rendimientos destacados“, indicó Pizarro a Radio ADN. Maureira suma 21 partidos en la temporada, con 31 goles en contra y 3 vallas invictas.

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“La incorporación de (Eduardo) Villanueva en los últimos partidos de la Copa Chile también ha sido bien positiva. Son jugadores que se han formado en el club, que saben la exigencia y que tienen la capacidad para sobreponerse sin problemas“, complementó el directivo.

Vozinha solo ha jugado 3 partidos, mientras Fernando de Paul todavía trabaja para estar a disposición de Fernando Ortiz. Jaime Pizarro le pone fichas a los arqueros albos, además destacando la proyección que tienen Maureira (19 años) y Villanueva (22).

Maureira y Vozinha son las principales cartas en el arco de Colo Colo. Imagen: Photosport

“Por supuesto que los arqueros de mayor experiencia, como es el caso de Vozinha y como es el caso de (Fernando) De Paul, pasan a estar disponibles, así que el cuerpo técnico irá determinando quién va a participar. Creo que tienen múltiples condiciones, muchísimas cualidades y especialmente los arqueros jóvenes, que son los que están en pleno desarrollo“, cerró Pizarro.