Las Albas ya conocen su grupo en Ecuador: enfrentarán a Independiente Santa Fe, Corinthians y Caracas.

Colo Colo Femenino ya tiene completo su camino en la Copa Libertadores 2026. Este sábado quedó definido el último integrante del Grupo A, luego de la final del fútbol colombiano que protagonizaron Deportivo Cali e Independiente Santa Fe.

El conjunto caleño se impuso nuevamente en la definición, tras ganar 3-2 en la ida y 4-2 en la vuelta, se quedó con el título de Colombia. Con este resultado, Santa Fe ocupa el lugar que faltaba en el grupo de las Albas.

Colo Colo Femenino ya tiene rivales en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026.

Independiente Santa Fe será rival de Colo Colo

El cuadro colombiano será precisamente el adversario que Colo Colo enfrentará en la segunda fecha de la fase de grupos.

El encuentro está programado para el domingo 18 de octubre, a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Antes de ese compromiso, las albas tendrán su estreno ante Corinthians de Brasil, el jueves 15 de octubre a las 17:00 horas.

La fase grupal se cerrará frente a Caracas de Venezuela, el miércoles 21 de octubre, también desde las 17:00.

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Así quedó el Grupo A de la Copa Libertadores Femenina

Con la definición del fútbol colombiano, la zona de Colo Colo quedó conformada de la siguiente manera:

Corinthians (Brasil)

Colo Colo (Chile)

Caracas (Venezuela)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Los dos primeros equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final del torneo.

El calendario de Colo Colo en la Libertadores

Las dirigidas por Tatiele Silveira tendrán tres partidos en Ecuador, para buscar su clasificación a la siguiente ronda:

Fecha Rival Hora Estadio 15 de octubre Corinthians 🇧🇷 17:00 Rodrigo Paz Delgado 18 de octubre Independiente Santa Fe 🇨🇴 17:00 Rodrigo Paz Delgado 21 de octubre Caracas 🇻🇪 17:00 Rodrigo Paz Delgado

En resumen…