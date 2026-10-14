Los jugadores albiverdes destacaron la mano del adiestrador que ha sabido reencontrar a titulares y suplentes.

Manuel Pellegrini sigue sumando elogios en Europa. El entrenador chileno ahora conquistó un histórico triunfo con remontada incluida por 3-2 al Porto, por lo que el Real Betis se ubica como puntero de la Champion League.

El DT nacional destacó la presentación de su plantel, que pese a estar abajo en el marcador, no dejó de luchar por dar vuelta el resultado. “Estoy muy contento con el equipo. Me sorprende como entrenan, pero eso me permite tener más variantes”, recalcó.

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Un sentir que se sumaron también sus pupilos, quienes destacaron la mano del adiestrador chileno para lograr salir adelante pese a la adversidad. Es que el trato del DT trae sus frutos y se refleja dentro de la cancha. Ni mucho menos se reportan peleas o jugadores que hayan pedido salir del equipo por su forma de ser.

“El equipo está muy bien. El que juegue o entre, lo hace muy bien. Tiene un alma que no tiene nombre”, destacó Ángel Ortiz post partido.

“A este equipo hay que matarlo para que no siga luchando”, enfatizó el lateral derecho que fue clave en la remontada ya que le cometieron el penal del triunfo.

“Hicimos algo increíble. Nos metieron los goles cuando mejor estábamos, pero el equipo no se vino abajo y lo remontó”, complementó Marc Bartra. El central incluso fue más allá y dejó en claro que su pasión por el club no se transa con nada.

“Este equipo te deja sin palabras. Juntos a mis hijos y el Betis, son los que más quiero en mi vida”, agregó emocionado por lo conseguido con el equipo bajo la dirección de Pellegrini.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis?

Ahora Manuel Pellegrini tendrá una semana de palabras mayores. Este sábado 17 de octubre recibe al Barcelona por La Liga. Luego el 21 de octubre nuevamente hará de local ante Feyenoord por Champions League. Tras ello, tocará se visitante frente al Celta de Vigo el domingo 25 por la competencia española.