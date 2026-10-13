Una inesperada noticia anunció un ex futbolista que dejó una importante huella en el Romántico Viajero.

Son muchos los jugadores que pasan por Universidad de Chile, pero están los que dejaron un gran recuerdo entre los hinchas. En este grupo se encuentra Cristian Traverso.

El argentino arribó en 1995 al Romántico Viajero, con la compleja misión de reemplazar a Rogelio Delgado en un equipo que venía de ser campeón tras 25 largos años. Poco a poco el formado en Argentinos Juniors se ganó un puesto en la cancha y en los corazones de los seguidores.

La nueva vida de Cristian Traverso

Tras su exitoso paso por Universidad de Chile, Cristian Traverso regresó a Argentina para jugar en Boca Juniors. En los Xeneizes se convirtió en referente, ganando dos Copa Libertadores, una Intercontinental y una Sudamericana, entre otros títulos. Se retiró con el club de la Ribera en 2005 y posteriormente se dedicó a los medios de comunicación.

Luego de varios años en TyC Sports, Traverso anunció de forma sorpresiva que dejará el famoso canal argentino. Esta situación obedece a que tendrá un nuevo desafío profesional, aunque bien lejos de lo que es la televisión.

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“Muchas gracias TyC, muchas gracias a su personal, fueron años maravillosos, el mundo de la TV es duro y más en programas diarios, pero créanme que valió la pena. Disfruté mucho todos éstos años y conocí a gente estupenda para trabajar”, escribió Traverso en redes sociales.

De acuerdo a diversos medios argentinos, Cristian Traverso se va de la pantalla chica para presidir al Brito Sport Clube de la cuarta división de Portugal. Por esta razón, el argentino de 54 años no podrá seguir ligado a las comunicaciones.

“Los caminos y la vida hoy nos separan, quizá el tiempo nos vuelva a juntar algún día… por eso me quedo con esa foto, la de Qatar 2022, porque viví una experiencia tremenda la de estar ahí cuando Argentina fue Campeón del Mundo. Inolvidable experiencia“, cerró Traverso.