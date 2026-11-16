La periodista entregó detalles de la situación que ha vivido con jugadores de La Roja.

Verónica Bianchi es una de las periodistas más conocidas del medio deportivo. En una entrevista, la comunicadora sacó a la luz invitaciones que le llegaban de futbolistas nacionales.

La figura de TNT Sports se ha hecho un nombre en la señal del cable, donde hoy conduce TNT Data Sports. Anteriormente también fue parte del exitoso programa Todos Somos Técnicos. Por esta razón, pasa por un gran momento profesional en la pantalla chica.

Las invitaciones a Vero Bianchi

Verónica Bianchi, en compañía de Marcelo “Toby” Vega, fue parte del último capítulo de La Divina Comida de Chilevisión. Ahí, junto con Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, tuvieron una íntima conversación, donde la periodista de TNT Sports contó de los ofrecimientos que le hacían seleccionados nacionales en los inicios de su carrera.

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“Yo llegué soltera… perdón que lo diga así, pero los futbolistas me escribían: ‘Te invito a Europa, ‘te mando el pasaje'”, reveló Bianchi. Si bien no quiso dar nombres de los jugadores que le hacían este tipo de propuestas indecorosas, fue clara en decir que no aceptó.

“Es lo más común y el camino ‘más fácil’. Si yo me quiero hacer conocida, voy”, reflexionó la periodista de 37 años, quien en la actualidad está casada con Diego Navarrete, empresario chileno. Junto con él, tiene un hijo de 1 año.

Bianchi es uno de las principales figuras de TNT Sports. Imagen: Instagram

Verónica Bianchi aseguró que ella siempre quiso ser conocida por su trabajo profesional. Si bien sabía que el salir con un futbolista pudo haber sido un trampolín a su trayectoria, decidió tomar el camino largo hasta hoy gozar de su éxito y familia.

“Siempre supe desde el primer día que no quería eso, que quería hacerme un nombre por mi carrera. Aunque me costara años”, cerró la comunicadora de TNT Sports.