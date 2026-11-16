Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
TV

“Te invito a Europa”: Vero Bianchi revela que seleccionados le hacían propuestas indecorosas

La periodista entregó detalles de la situación que ha vivido con jugadores de La Roja.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Verónica Bianchi contó que esto le sucedía en sus inicios en el periodismo.
© InstagramVerónica Bianchi contó que esto le sucedía en sus inicios en el periodismo.

Verónica Bianchi es una de las periodistas más conocidas del medio deportivo. En una entrevista, la comunicadora sacó a la luz invitaciones que le llegaban de futbolistas nacionales.

La figura de TNT Sports se ha hecho un nombre en la señal del cable, donde hoy conduce TNT Data Sports. Anteriormente también fue parte del exitoso programa Todos Somos Técnicos. Por esta razón, pasa por un gran momento profesional en la pantalla chica.

Las invitaciones a Vero Bianchi

Verónica Bianchi, en compañía de Marcelo “Toby” Vega, fue parte del último capítulo de La Divina Comida de Chilevisión. Ahí, junto con Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, tuvieron una íntima conversación, donde la periodista de TNT Sports contó de los ofrecimientos que le hacían seleccionados nacionales en los inicios de su carrera.

Desde Vero Bianchi y Coke Hevia hasta Mandreva: Colo Colo le enrostra su estrella número 35 a sus críticos

ver también

Desde Vero Bianchi y Coke Hevia hasta Mandreva: Colo Colo le enrostra su estrella número 35 a sus críticos

“Yo llegué soltera… perdón que lo diga así, pero los futbolistas me escribían: ‘Te invito a Europa, ‘te mando el pasaje'”, reveló Bianchi. Si bien no quiso dar nombres de los jugadores que le hacían este tipo de propuestas indecorosas, fue clara en decir que no aceptó.

“Es lo más común y el camino ‘más fácil’. Si yo me quiero hacer conocida, voy”, reflexionó la periodista de 37 años, quien en la actualidad está casada con Diego Navarrete, empresario chileno. Junto con él, tiene un hijo de 1 año.

Bianchi es uno de las principales figuras de TNT Sports. Imagen: Instagram

Bianchi es uno de las principales figuras de TNT Sports. Imagen: Instagram

Verónica Bianchi aseguró que ella siempre quiso ser conocida por su trabajo profesional. Si bien sabía que el salir con un futbolista pudo haber sido un trampolín a su trayectoria, decidió tomar el camino largo hasta hoy gozar de su éxito y familia.

Siempre supe desde el primer día que no quería eso, que quería hacerme un nombre por mi carrera. Aunque me costara años”, cerró la comunicadora de TNT Sports.

Lee también
Vero Bianchi le responde a Colo Colo tras polémico video
Colo Colo

Vero Bianchi le responde a Colo Colo tras polémico video

Desde Vero Bianchi y Coke Hevia hasta Mandreva: Colo Colo contra críticos
Colo Colo

Desde Vero Bianchi y Coke Hevia hasta Mandreva: Colo Colo contra críticos

Vero Bianchi aclara con total honestidad el por qué ya no está en TST
Chile

Vero Bianchi aclara con total honestidad el por qué ya no está en TST

El triste desahogo de Vero Bianchi en redes: "Todo tiene un límite"
Noticias

El triste desahogo de Vero Bianchi en redes: "Todo tiene un límite"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo