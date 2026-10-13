El formado en Universidad de Chile solo quería arribar al fútbol de Inglaterra, sin importar lo económico.

Darío Osorio hizo uno de los grandes movimientos del último mercado, al dar el salto desde Dinamarca y firmar en el Crystal Palace de la Premier League. Sin embargo, la historia pudo ser distinta.

Luego de tres años en Midtjylland, el formado en Universidad de Chile dio el salto a la mejor liga del mundo. El club londinense consiguió un préstamo con opción obligatoria de compra, la cual bordea los 30 millones de dólares. De todos modos, pudo haber una operación aún mejor.

La oferta que no quiso Darío Osorio

Es sabido que Darío Osorio quería cumplir su deseo de jugar en la Premier League. Incluso, esto lo hizo rechazar una oferta que era mucho mejor desde lo económico. Así lo contó el director deportivo de FC Midtjylland, Kristian Bak Nielsen.

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“Osorio podría haber ganado más dinero en Arabia Saudita. Y probablemente nosotros podríamos haber conseguido una cifra ligeramente superior por él“, explicó el dirigente a Ekstra Bladet.

Si bien era más el dinero que venía desde Medio Oriente, el dirigente de Midtjylland explicó que tanto para ellos, como para el propio jugador, era importante cerrar una operación con un club como Crystal Palace. Todo esto por lo que significa el fútbol inglés.

Osorio ha jugado dos partidos en Inglaterra. Imagen: Crystal Palace

“Para nosotros era más importante que Osorio viera cumplido su sueño. Y que nosotros, como club, pudiéramos enviar a un jugador directamente a la Premier League“, cerró Kristian Bak Nielsen.

Por ahora Darío Osorio solo ha jugado dos encuentros con la camiseta de Crystal Palace. Desde el club londinense saben de su potencial y por lo mismo, quieren llevarlo de a poco para que pueda tener una buena adaptación al gran cambio que significó todo este traspaso.