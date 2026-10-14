El chileno está en el ojo del huracán luego de una muy fuerte infracción ante Fluminense.

Erick Pulgar es una de las grandes figuras de Flamengo, pero hoy pasa por un complicado momento. Esto debido a una dura denuncia en su contra en el fútbol de Brasil.

El pasado fin de semana se jugó el clásico carioca entre el Mengao y Fluminense, dos de los equipos más poderosos del país de la samba. El club del chileno se llevó la victoria, aunque Pulgar terminó siendo protagonista, pero no por algo muy positivo.

El castigo que podría tener Erick Pulgar

En el duelo Fla-Flu, Erick Pulgar cometió una muy dura infracción contra el argentino Rodrigo Castillo. El antofagastino fue a despejar un balón en mitad de cancha, pero no llegó al esférico y le dio una fuerte patada sobre la rodilla al jugador rival.

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Increíblemente, Pulgar solo recibió amarilla y finalmente Flamengo se quedó con la victoria por 1-0. Obviamente los que no quedaron para nada contentos con todo esto fueron los de Fluminense, quienes reclamaron ante la acción.

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“Erick Pulgar, del Flamengo golpeó la rodilla del delantero Rodrigo Castillo con la suela de la bota en una entrada violenta que puso en riesgo la integridad física del jugador tricolor. El árbitro Rafael Klein, bien posicionado para evaluar la jugada, optó por no mostrar la tarjeta roja que dicta el reglamento“, indicaron desde el Flu.

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Claro que todo el asunto no quedó solo ahí. Ahora desde Globo Esporte informaron que Erick Pulgar fue denunciado por “conducta violenta”. De acuerdo alartículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, esta acción puede tener como consecuencia una sanción que va entre 1 a 6 partidos.

Considerando que restan ocho fechas del Brasileirao, que Flamengo que es líder por 1 punto de ventaja sobre Palmeiras, podría tener una dura baja si Pulgar finalmente es sancionado. El chileno es fundamental en el Mengao.