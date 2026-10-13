La escuadra árabe tenían en mente recibir a los albos en Ñuñoa y aumentar bastante su dinero por la venta de entradas. No obstante, la derrota del Cacique ante los piratas cambió los planes.

La dura derrota de Colo Colo en su visita a Coquimbo Unido caló hondo no solo en el Cacique, sino que también en Palestino, su próximo rival. Y es que los árabes querían hacer un negocio redondo recibiendo al Popular, sobre todo porque hasta hace no mucho estaba la opción de que incluso fuesen campeones ante ellos.

Sin embargo, todo cambió en estas últimas fechas. La amplia ventaja de 16 puntos que tenía el equipo de Fernando Ortiz en la cima se redujo a solo nueve luego de dos empates y una derrota en el torneo.

Por los mismo, los planes de Palestino de ganar bastante dinero por concepto de venta de entradas recibiendo al Cacique cambiaron y, con esto, el recinto en el que pensaban enfrentar este compromiso: el Estadio Nacional.

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El motivo por el que Palestino no recibirá a Colo Colo en el Nacional

De acuerdo a información entregada por La Tercera, los árabes tenían en mente llenar con 45 mil albos el Estadio Nacional para una hipotética definición por el título con ellos en un par de semanas más.

Palestino descartó el Estadio Nacional para recibir a Colo Colo en un par de semanas más. | Foto: Photosport.

No obstante, como esa opción matemática se descartó con los últimos resultados, ya no ven con buenos ojos irse a Ñuñoa a jugar este compromiso. Lamentablemente el alto costo de arrendar el estadio no se justifica si es que no hay un lleno absoluto para los árabes, por lo que optaron por cambiar de planes.

Así es como han aparecido en los últimos días opciones más “económicas” para este partido, como el Estadio Santa Laura o El Teniente de Rancagua, pactado para el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis